Başakşehir Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir Kasımpaşa maçı canlı izle

Başakşehir Kasımpaşa maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başakşehir, Süper Lig 'de 2022-2023 sezonunun ilk karşılaşmasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bu akşam (8 Ağustos 2022 Pazartesi) oynanacak maç Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Peki Başakşehir Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir Kasımpaşa maçı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

BAŞAKŞEHİR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Kasımpaşa maçı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 19.15'te başlayacak.

Başakşehir Kasımpaşa maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Maç beIN SPORTS HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

BAŞAKŞEHİR KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ ALİ PALABIYIK KİMDİR?

Ali Palabıyık 14 Ağustos 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ali Palabıyık çocukken amatör olarak futbola başladı. Kaleci olan Palabıyık 17 yaşındayken çeşitli nedenlerle futybolu bıraktı.

Eski bir öğretmen olan Palabıyık 2000 yılında hakemlik kursuna başladı.

İlk maçına 21 yaşındayken 13 Ocak 2002'de Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak çıkmıştır. İlk orta hakemlik deneyimini ise 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftasında Kestel İlçe Stadyumunda oynanan Kestel Belediyespor ile Altınordu maçıyla yaşamıştır.

İlk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan ve Bülent Yıldırım'ın ikinci yardımcı hakemi olarak çıkmıştır. Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka ile yaşamıştır.

2015 yılı için açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer almıştır.

2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzalamıştır.

