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Başardılar! 40 yıllık gelenek bozulmadı

18.06.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de lise yıllarında arkadaş olan 5 adam, 1982 yılında yan yana dizilip bir poz verdiler. Sonrasında bu pozu gelenek haline getirmeye karar veren beşli, 40 yıldır her beş yılda bir bir araya gezip aynı pozu tekrar ediyorlardı. Ancak fotoğrafın sonuncusu için kamera karşısına geçmeden önce oldukça endişeliydiler çünkü içlerinden biri bu defa fotoğrafta yer alamayabilirdi.

Başardılar! 40 yıllık gelenek bozulmadı

Wedge Wardlaw, Mark Rumer-Cleary, Dallas Burney, John Molony ve John Dickson Kaliforniya’daki bir lisede arkadaş olmuşlardı. 82 yılında verdikleri bir pozu 87 yılında yeniden bir araya geldiklerinde kendi aralarında bir gelenk haline getirmeye karar verdiler. 40 yıldır her beş yılda bir bu fotoğrafı yeniden yaratıyorlardı ancak son seferi için endişeliydiler çünkü Burney kansere yakalanmıştı.

BAŞARDILAR

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Son fotoğraflarından iki yıl sonra, 2019’da Burney'nin sol bacağından büyük bir kanserli tümör alındı. Bir sonraki fotoğrafta Burney’nin olmayabileceği ihtimali arkadaşlarını derinden sarstı. Neyse ki fotoğrafları internette viral hale gelen beşli on yıl sonra dokuzuncu kez birlikte poz vermeyi başardı.

DOSTLUKLARI BÜYÜK İLGİ TOPLADI

Arkadaşlardan dördü 59, Rumer-Cleary ise 58 yaşında. Gelenekleri on yıl önce büyük ilgi topladı ve dostluk üzerine bir sergide ve Costco dergisinde yer aldılar. Bu yıl da Kaliforniya’nın Oregon sınırına kısa bir mesafedeki Copco Gölü’nde tekrar bir araya geldiler.

ÖLENE KADAR SÜRDÜRECEKLER

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Yazılım mühendisi Rumer-Cleary, turizm web sitesi işleten Dickson, fotoğrafçı Molony, film yapımcısı Wardlaw ve Hava Kuvvetleri gazisi Burney, ölene kadar geleneği sürdürmeyi planlıyor.


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