MAGAZİN

Başbakan Yıldırım: Ezhel'e yapılan Seda Sayan'a da yapılmalı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.06.2018 12:11 | Son Güncelleme

Başbakan, Ezhel ismini kullanan rap şarkıcısı Sercan İpekçioğlu tutuklanmasıyla ilgili soruya da Ezhel'e yapılan Seda Sayan'a da yapılması gerekir. Orada bir işlem yapılmıyor burada yapılıyorsa bu da bir çifte standarttır" dedi.

Başbakan Yıldırım: Ezhel'e yapılan Seda Sayan'a da yapılmalı

Başbakan Binali Yıldırım, Youtube kanalı Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu "Mevzular Erken Seçim" özel programına katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, Programda, Ezhel ismini kullanan rap şarkıcısı Sercan İpekçioğlu'nun, "şarkılarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan tutuklandığı belirten Uğur, Başbakan Yıldırım'a, "Seda Sayan, herkesin izlediği bir programda 'Vururam Seni' diye bir şarkı okuyor, bu insanları cinayete teşvik etmiyor da o çocuk şarkısının bazı yerlerinde belirli cümleler kullanınca uyuşturucuya mı teşvik ediyor? Sizce bunda özgür bırakılmamalı mı insanlar, bu konudaki fikrinizi alalım." şeklinde soru yöneltti.

EZHEL KİMDİR? NEDEN TUTUKLANDI?

Söz konusu olayla ilgili dosyanın içeriğini bilmediğini belirten Yıldırım, "Söylediklerinizi veri kabul ederek konuşacak olursak ve yaptığınız karşılaştırmayı da dikkate alırsak Ezhel'e yapılan Seda Sayan'a da yapılması gerekir. Orada bir işlem yapılmıyor burada yapılıyorsa bu da bir çifte standarttır. İnsanlar suç işlemedikten sonra ceza almamalı, cezalandırılmamalı. Uyuşturucuyla mücadele hepimizin hassasiyeti, büyük bir tehdit. Maalesef bu da dış kaynaklı bir tehdit. Sistematik şekilde Avrupa, içine düştüğü bu belaya Türk gençlerinin de düşmesini istiyor. Bunun için çalışan özel kuruluşlar var. Türkiye'de uyuşturucunun yaygınlaşması için büyük bütçeler ayırıyorlar ve çok çok ucuza, maliyetinin onda birine sentetik uyuşturucuları bir şekilde iletiyorlar ülkeye, gençlerimizi zehirlemek için. Bağımlılıkla ilgili hassasiyetimiz hat safhada." diye konuştu.

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
Gizem Karaca'ya ikinci şok eski avukatından geldi Gizem Karaca'ya ikinci şok eski avukatından geldi
Saba Tümer: Sevişince aşk alevlenir tavan yapar Saba Tümer: Sevişince aşk alevlenir tavan yapar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ezhell seda sayan Binali Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Buse Varol, Esra Erol ve Seda Sayan'a rakip olacak

Buse Varol, Esra Erol ve Seda Sayan'a rakip olacak

Gizem Karaca'ya ikinci şok eski avukatından geldi

Gizem Karaca'ya ikinci şok eski avukatından geldi

Saba Tümer: Sevişince aşk alevlenir tavan yapar

Saba Tümer: Sevişince aşk alevlenir tavan yapar

Aşkları tüm dünyanın gündeminde! Peki aralarında kaç yaş fark var?

Aşkları tüm dünyanın gündeminde! Peki aralarında kaç yaş fark var?

Cansu taşkınlık çıkardı!

Cansu taşkınlık çıkardı!

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.