İngiltere başbakanı kadın gazeteciyi masanın altından sıkıştırdı mı?

Boris Johnson’ın ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sunday Times gazetesinde yer alan taciz iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İddiayı ortaya atan gazeteci Charlotte Edwardes, olayın 1999'da, Boris Johnson'ın Spectator dergisinin editörü olduğu dönem derginin ofisinde yaşandığını öne sürmüştü.

Gazete için bir yazı kaleme alan Edwardes, yemekte Johnson'ın sağında oturduğunu ve epeyce şarap içildiğini anlattı, "Masanın altında Johnson'ın elini baldırımda hissettim, sıkıştırdı" diye yazmıştı.

Yemekten sonra Johnson’ın solunda oturan başka bir kadına durumu anlattığını da belirten Edwardes, “Aman tanrım, aynısını bana da yaptı” yanıtını aldığını da aktarmıştı.

I wrote about the time Boris Johnson squeezed my thigh over lunch - while doing the same thing to the woman sitting on his other side #DoubleThighSqueezer @TheSTStyle @thesundaytimes https://t.co/AzUANcRYJx