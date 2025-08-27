Mynet Trend

Başına bıçak saplandı, 3 yaşındaki çocuk hastaneye yürüyerek gitti! Kan donduran görüntü

Çin'de yaşanan bir olay dehşete düşürdü. Üç yaşındaki kız çocuğu, başına saplanan bir bıçakla hastaneye yürüyerek gitti. Anne ise olayın nasıl olduğun itiraf etti.

Çin'de henüz üç yaşında olan bir kız çocuğu, başına saplanan bıçakla birlikte annesiyle el ele hastaneye yürüdü.

Dongchuan Halk Hastanesi’nin kameralarına yansıyan olayda, küçük kızın kulağının üzerinde saplanmış yaklaşık 15 santimetrelik bir meyve bıçağı görülüyor.

YANLIŞLIKLA SAPLAMIŞ

Hastane personelinden biri, annenin öfke nöbeti sırasında gürültü yapan kızını "korkutmak" için bıçağı aldığını ve yanlışlıkla kızın kafasına saplandığını itiraf ettiğini söyledi.

Bir doktor, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, bıçağın çocuğun kafatasının yumuşak olması nedeniyle ölümcül bir hasara yol açmadığını kaydetti. Doktor, "Kızın annesi bıçağı çekseydi, risk çok büyük olurdu. Doğru hareket, derhal profesyonel tıbbi yardım almaktı," dedi.

Çin
Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

3 senaryoda zamlı memur maaşları hesaplandı! Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı...

O ülkeler örnek alınarak Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek!

Eşi boşanmak istedi çıldırdı! Uykusunda yakalayıp...

Turgut Özal'a aitti! 28 yıllık yeni sahibi isyan etti!

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

