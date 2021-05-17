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  4. Başına gelmeyen kalmadı! Seren Serengil çıktığı Maldivler tatilinde köpek balıklarıyla karşılaştı

Başına gelmeyen kalmadı! Seren Serengil çıktığı Maldivler tatilinde köpek balıklarıyla karşılaştı

17.05.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin yorumcusu ve sansasyonlar kraliçesi Seren Serengil, Maldivler tatilinde de başına iş açmayı başardı. Yüzdüğü yere gelen vahşi balıkları gösteren ünlü isim dehşete kapıldı.

Başına gelmeyen kalmadı! Seren Serengil çıktığı Maldivler tatilinde köpek balıklarıyla karşılaştı

Seren Serengil, Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Öztürk Serengil'in kızı olduğu için doğduğu günden beri ünlü olan ender isimlerden biri. Sonrasında, assolistlik ve oyunculuk yapma ısrarı onu daha geniş kitlelerle buluşturdu. Müzik macerasına da ara veren Seren Serengil'in son durağı televizyon programları oldu. Uzun süre sunuculuk yapan ünlü isim, bu sezon da sevilen magazin programı "Söylemezsem Olmaz"da Bircan Bali ve Arto'yla magazin gündemini yorumlamaya başladı. Söylediğine göre, yeni sezon için hedefi de kadınlara yönelik bir program yapmak ve tek başına sunmakmış. Ama televizyon dışında da pek çok işte gözü var. Hatta bir hayalini daha hayata geçirdi.

Hem iş hem de tatil

Seren Serengil

Dumping Sendromu nedeniyle çok zor günler geçiren ve uzun süre hastanede tedavi gören Seren Serengil, uzun bir izin döneminin ardından işinin başına döndü. Bu dinlenme süresi ona iyi gelmiş olacak ki, yeni bir işe de başladı. Kendisine ait bir giyim markası çıkarmak isteyen Seren Serengil, çekimler için ekibiyle ve nişanlısı Mustafa Rahman Tohma'yla birlikte Maldivler'in yolunu tuttu. Burada kısa bir tatil de yapan Seren Serengil, her anını takipçileriyle paylaştı.

Dehşete düştü

Seren Serengil story

Ancak tatilin her anı güzel geçmedi. Fırtınaya yakalandıkları anları da paylaşan Seren Serengil, bugün de denizdeki hayvanlar yüzünden dehşete kapıldı.

Seren Serengil 2

Vatoz ve köpek balıklarını yakından gören ünlü isim, "Aman Allahım. İki saat önce burada yüzüyordum. Nasıl yüzdüm peki?" diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.


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Seren Serengil
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