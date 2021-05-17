Başına gelmeyen kalmadı! Seren Serengil çıktığı Maldivler tatilinde köpek balıklarıyla karşılaştı

Seren Serengil, Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Öztürk Serengil'in kızı olduğu için doğduğu günden beri ünlü olan ender isimlerden biri. Sonrasında, assolistlik ve oyunculuk yapma ısrarı onu daha geniş kitlelerle buluşturdu. Müzik macerasına da ara veren Seren Serengil'in son durağı televizyon programları oldu. Uzun süre sunuculuk yapan ünlü isim, bu sezon da sevilen magazin programı "Söylemezsem Olmaz"da Bircan Bali ve Arto'yla magazin gündemini yorumlamaya başladı. Söylediğine göre, yeni sezon için hedefi de kadınlara yönelik bir program yapmak ve tek başına sunmakmış. Ama televizyon dışında da pek çok işte gözü var. Hatta bir hayalini daha hayata geçirdi.

Hem iş hem de tatil

Dumping Sendromu nedeniyle çok zor günler geçiren ve uzun süre hastanede tedavi gören Seren Serengil, uzun bir izin döneminin ardından işinin başına döndü. Bu dinlenme süresi ona iyi gelmiş olacak ki, yeni bir işe de başladı. Kendisine ait bir giyim markası çıkarmak isteyen Seren Serengil, çekimler için ekibiyle ve nişanlısı Mustafa Rahman Tohma'yla birlikte Maldivler'in yolunu tuttu. Burada kısa bir tatil de yapan Seren Serengil, her anını takipçileriyle paylaştı.