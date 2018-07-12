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Başınıza gelmesin! Severek yiyordu hayatını kabusa çevirdi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.07.2018 11:03 | Son Güncelleme

ABD’nin Teksas eyaletinde pazardan aldığı çiğ istiridyeleri yiyen Jeannette LeBlanc isimli kadın, istiridyeden bulaşan et yiyen bakteri nedeniyle hayatını kaybetti

Başınıza gelmesin! Severek yiyordu hayatını kabusa çevirdi

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Jeannette LeBlanc isimli kadın, pazardan aldığı çiğ istiridyeleri yiyince olanlar oldu.

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55 yaşındaki LeBlanc, yediği 24 çiğ istiridyeden sonra et yiyen bakteri nedeniyle hayatını kaybetti.

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News.com'un haberine göre; çiğ istiridyeleri yiyen LeBlanc'ın 48 saat sonra, durumu kötüleşmeye ve bacaklarında yaralar oluşmaya başladı.

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Vibriyoz teşhisi konulan talihsiz kadın, hastalıkla 21 gün savaştıktan sonra sonra hayatını kaybetti.

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Uzmanlar, bu hastalığın belirtilerinin ishal, mide bulantısı, ateş ve titreme olduğunu söyleyerek, daha çok sıcak aylarda olabileceğini açıkladı.

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Çiğ veya az pişmiş deniz mahsülleri veya deniz suyuna maruziyetin de et yiyen bakteri açısından risk yarattığını söylediler.

Kaynak: Sabah sağlık

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Anahtar Kelimeler:
istiridye deniz ürünleri

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