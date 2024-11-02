Basit ve lezzetli: Fit cocostar tarifi! Sağlıklı ara öğün fit cocostar nasıl yapılır?

Hem diyet yapanlar hem de sağlıklı beslenenler için kalorisi az tatlı tarifleri bulunuyor. Ara öğünde tüketmek için alternatif tat arayışındaysanız bu hem kolay hem de lezzetli fit cocostar tarifini deneyebilirsiniz.

MALZEMELER 60 gr bitter çikolata

2 su bardağı Hindistan cevizi

2 yemek kaşığı labne

2 yemek kaşığı bal

TARİF Hindistan cevizi, labne ve balı karıştırıp küçük topçuklar haline getiriyoruz.

Daha sonra benmari usulü erittiğimiz bitter çikolataya bulayıp yağlı kağıt serdiğimiz tabağımıza alıyoruz.

10-12 dakika kadar buzlukta bekletiyoruz.

Ara öğününüzde 2-3 adet tüketebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!