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Basit ve lezzetli: Fit cocostar tarifi! Sağlıklı ara öğün fit cocostar nasıl yapılır?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
02.11.2024 13:00
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Çok az malzeme ile hazırlayabileceğiniz aşırı basit ve lezzetli bir ara öğün alternatifi olan fit cocostar tarifine bayılacaksınız.

Basit ve lezzetli: Fit cocostar tarifi! Sağlıklı ara öğün fit cocostar nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 2
Hazırlık Süresi -
Pişirme Süresi dk
Kalori/Porsiyon -

Hem diyet yapanlar hem de sağlıklı beslenenler için kalorisi az tatlı tarifleri bulunuyor. Ara öğünde tüketmek için alternatif tat arayışındaysanız bu hem kolay hem de lezzetli fit cocostar tarifini deneyebilirsiniz.

MALZEMELER

  • 60 gr bitter çikolata
  • 2 su bardağı Hindistan cevizi
  • 2 yemek kaşığı labne
  • 2 yemek kaşığı bal

TARİF

  • Hindistan cevizi, labne ve balı karıştırıp küçük topçuklar haline getiriyoruz.
  • Daha sonra benmari usulü erittiğimiz bitter çikolataya bulayıp yağlı kağıt serdiğimiz tabağımıza alıyoruz.
  • 10-12 dakika kadar buzlukta bekletiyoruz.
  • Ara öğününüzde 2-3 adet tüketebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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Anahtar Kelimeler:
fit tarifler
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