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Başka bir gezegenden sanacağınız dünyanın en ilginç yeri! Milyonlarca balocuğun adresi: Abraham Gölü

10.12.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde insanları oluşumları ve doğal güzellikleriyle hayrete düşüren pek çok lokasyon bulunuyor. EŞi benzeri olmayan bu doğal güzellikler maceraseverlerin ve seyahat tutkunlarının “Ölmeden önce görülmesi gereken yerler” listesinde yerini alıyor. Ziyaret ettiğinizde kendinizi dünyanın dışında hissedeceğiniz bir gölden bahsedeceğiz.

Başka bir gezegenden sanacağınız dünyanın en ilginç yeri! Milyonlarca balocuğun adresi: Abraham Gölü

Kanada'nın Alberta bölgesinde -30 derecenin altına düşen sıcaklıkta bulunan Abraham Gölü, görselliğiyle büyülerken aynı zamanda tehlikeli bir yer olarak kabul ediliyor. Kıyıdan bakıldığında milyonlarca baloncuktan oluşan göl adeta devasa bir bardak sodayı anımsatıyor.

ASLINDA MASUM DEĞİLLER

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Uzaktan sevimli görünen bu baloncuklar aslında zannedildiği kada masum değil. Baloncuklar, hava ile etkileşime geçtiğinde patlayıcı hale gelen metan gazından oluşuyor. Bitkilerin çürümesine sebep olan gölde sıcaklık, çoğunlukla eksi derecelerde oluyor ve baloncuklar, yalnızca göl donduğunda ortaya çıkıyor. Yapay bir göl olmasına rağmen Abraham gölü, diğer doğal buzul göllerinde olduğu gibi kaya tuzu nedeniyle mavi renge sahip.

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