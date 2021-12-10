Başka bir gezegenden sanacağınız dünyanın en ilginç yeri! Milyonlarca balocuğun adresi: Abraham Gölü

Kanada'nın Alberta bölgesinde -30 derecenin altına düşen sıcaklıkta bulunan Abraham Gölü, görselliğiyle büyülerken aynı zamanda tehlikeli bir yer olarak kabul ediliyor. Kıyıdan bakıldığında milyonlarca baloncuktan oluşan göl adeta devasa bir bardak sodayı anımsatıyor.

ASLINDA MASUM DEĞİLLER

Uzaktan sevimli görünen bu baloncuklar aslında zannedildiği kada masum değil. Baloncuklar, hava ile etkileşime geçtiğinde patlayıcı hale gelen metan gazından oluşuyor. Bitkilerin çürümesine sebep olan gölde sıcaklık, çoğunlukla eksi derecelerde oluyor ve baloncuklar, yalnızca göl donduğunda ortaya çıkıyor. Yapay bir göl olmasına rağmen Abraham gölü, diğer doğal buzul göllerinde olduğu gibi kaya tuzu nedeniyle mavi renge sahip.



