Şampanya kadehine benzetiliyor! Dünyanın en ilginç yerleri arasında bulunan göl: Waiotapu Şampanya Gölü

Maori savaşçılarının kas ağrılarını geçirmek ve ruhlarını dinlendirmek için geldikleri Waiotapu Şampanya Gölü yaklaşık 900 yıl öncesinde meydana geldi. Yeni Zelanda’nın kuzeyinde bulunan Waiotapu jeotermal bölgesinde konumlandırıldı. Kaplıcanın “Şampanya Havuzu” adını alma sebebi ise, yer altından fışkırarak çıkan karbondioksit gazının köpürdeyen bir kadeh şampanyaya benzemesi.

NEDENİ MİNERALLER

Hidrotermal bir oluşum olan Waiotapu Şampanya Gölü’nü dünyanın en ilginç yerleri listesine sokan ve renginin sürekli olarak değişmesine neden olan aslında suyun içinde bulunan farklı mineraller. Suyun içerdiği yüksek orandaki karbondioksit ise onun sürekli şampanya gibi köpüklü olmasını sağlıyor. Gölün bu derece etkileyici renklere sahip olmasının nedeni ise mineral ve silika adında iki şeyin birleşiminden kaynaklanıyor.



