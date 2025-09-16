Başkan 'nirvana' deyip Ferrari'siyle açmıştı: Bir ayda lastik parçalar hale geldi! Sivas'ın drift pisti eleştiri yağmurunda

Sivas’ta otomobil tutkunlarının drift merakı hem sokakta hem de pistte hız kesmeden devam ediyor. Şehrin farklı noktalarında özellikle genç sürücülerin yaptığı drift gösterileri, kimi zaman izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşatırken, kimi zaman da çevredeki vatandaşların tepkisine neden oluyor.

ŞİKAYETLER ARTTI

Sivas sokaklarında drift yapan sürücüler, yoğun duman ve yüksek ses eşliğinde adeta şov yapıyor. Bu gösteriler, bazı vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenirken, bazıları ise trafiğe açık alanlarda yapılan bu hareketlerin can ve mal güvenliğini tehdit ettiğinden şikayetçi.

FERRARİ'SİYLE AÇILIŞI YAPMIŞTI

Bu sorunların çözümü için geçtiğimiz aylarda önemli bir adım atılmıştı. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun’un seçim vaatleri arasında yer alan Şehit Cengiz Topel İHA Pisti ve Drift Alanı, şehrin ilk resmi drift pisti olarak hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Başkan Uzun, pistin tüm drift tutkunlarına ücretsiz olarak tahsis edildiğini açıklamıştı.

Açılışta bizzat direksiyon başına geçen Başkan Uzun, Ferrari ile drift gösterisi yaparak katılımcıların ilgisini çekmişti.

YAPTIĞI ELEŞTİRDİĞİNDEN FARKSIZ OLDU

Drift pistinin açılması, sokak driftlerine çözüm olarak sunulsa da pistin kalitesi kısa sürede tartışma konusu oldu. Açılışın üzerinden sadece bir ay geçmesine rağmen pistin asfaltı bozulmaya başladı. Sürücüler, zemindeki bozulmalar nedeniyle araç lastiklerinin patladığını belirtti. Pist yüzeyindeki sorunlar, sosyal medyada ve CİMER şikayetlerinde sıkça gündeme gelirken, pistin çevreye verdiği rahatsızlık da eleştirilerin odağında yer aldı.

Başkan Uzun’un daha önce “asfalt konusunda nirvana” dediği pistin bu durumu, kamuoyunda “geçmiş dönemin asfalt kalitesini eleştiren Başkan, kendi projesinde benzer sorunlarla karşılaştı” yorumlarına yol açtı.