Yapay zeka sokaklara kadar indi: Artık trafiği onlar yönetecek!

Çin’in Anhui eyaletindeki Wuhu kentinde, yapay zekâ destekli insansı robot polisler trafikte göreve başladı. Yoğun kavşaklara yerleştirilen robotlar, sürücülere ve bisikletlilere yüksek sesli anonslar ve el hareketleriyle yönlendirme yapıyor.

DURMADAN ÇALIŞIYORLAR

Polis üniforması giyen ve rozet taşıyan robotlar, trafik ışıklarıyla senkronize çalışıyor. Yetkililer, uygulamanın özellikle yoğun saatlerde trafik güvenliğini artırmayı ve insan polislerin iş yükünü azaltmayı amaçladığını açıkladı.

Robotlar 7/24 görev yapabiliyor ve aşırı sıcaklar ile kötü hava koşullarında da kullanılabiliyor.