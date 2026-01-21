Mynet Trend

Yapay zeka sokaklara kadar indi: Artık trafiği onlar yönetecek!

Çin’in Anhui eyaletindeki Wuhu kentinde yapay zekâ destekli insansı robotlar trafiğin ortasına indi. Polis üniforması giyen robotlar, sürücülere ve bisikletlilere yüksek sesle uyarılar yaparak trafik akışını yönetiyor.

Yapay zeka sokaklara kadar indi: Artık trafiği onlar yönetecek!
Çiğdem Sevinç

Çin’in Anhui eyaletindeki Wuhu kentinde, yapay zekâ destekli insansı robot polisler trafikte göreve başladı. Yoğun kavşaklara yerleştirilen robotlar, sürücülere ve bisikletlilere yüksek sesli anonslar ve el hareketleriyle yönlendirme yapıyor.

Yapay zeka sokaklara kadar indi: Artık trafiği onlar yönetecek! 1

DURMADAN ÇALIŞIYORLAR

Polis üniforması giyen ve rozet taşıyan robotlar, trafik ışıklarıyla senkronize çalışıyor. Yetkililer, uygulamanın özellikle yoğun saatlerde trafik güvenliğini artırmayı ve insan polislerin iş yükünü azaltmayı amaçladığını açıkladı.

Yapay zeka sokaklara kadar indi: Artık trafiği onlar yönetecek! 2

Robotlar 7/24 görev yapabiliyor ve aşırı sıcaklar ile kötü hava koşullarında da kullanılabiliyor.

Yapay zeka sokaklara kadar indi: Artık trafiği onlar yönetecek! 3

