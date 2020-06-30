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Başkan Oktay, 11 yaşındaki engelli Berat’ı evinde ziyaret etti

MUĞLA HABERLERİ  | 30.06.2020 16:32 | Son Güncelleme

Söğüt Mahallesi’ne giden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediyenin ana caddeden evlerine kadar yol açmasıyla daha kolay yaşam koşullarına kavuşan 11 yaşındaki engelli Berat ve ailesini ziyaret etti.Marmaris Söğüt Mahallesi’nde yaşayan Haydar ve Sibel Selçuk çiftinin 11 yaşındaki oğulları Berat, yüzde 99 oranında engelli olarak dünyaya geldi.

Başkan Oktay, 11 yaşındaki engelli Berat’ı evinde ziyaret etti

Söğüt Mahallesi’ne giden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediyenin ana caddeden evlerine kadar yol açmasıyla daha kolay yaşam koşullarına kavuşan 11 yaşındaki engelli Berat ve ailesini ziyaret etti.
Marmaris Söğüt Mahallesi’nde yaşayan Haydar ve Sibel Selçuk çiftinin 11 yaşındaki oğulları Berat, yüzde 99 oranında engelli olarak dünyaya geldi. Oğlu Berat’ı Marmaris’te özel bir rehabilitasyon merkezine götürmek için her gün 70 metrelik patika yoldan sırtında taşıyarak ana yola çıkaran anne Sibel Selçuk’un yaşadığı sıkıntıların basında yer alması üzerine harekete geçen Marmaris Belediyesi ana caddeden eve kadar yol yaptı. Geçtiğimiz Ekim ayından beri açık olan yol ailenin büyük bir sıkıntısını çözdü.
Önceki gün kırsal mahalleleri gezen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yapılan yoldan oğulları Berat’ı akülü aracı veya normal araçla güvenli bir şekilde taşıyabilen aileyi de ziyaret etti. Berat’ın selamlamasına karşılık veren Oktay, anne Sibel Selçuk’la da sohbet etti. Yapılan yol nedeniyle Başkan Oktay’a teşekkür eden anne Sibel Selçuk, “Yol yapıldıktan sonra büyük kolaylık yaşadık. Berat’ı artık çok daha kolay götürebiliyoruz” dedi.
Başkan Oktay ise özellikle engelli vatandaşların sorunlarını çözmeyi her zaman öncelik olarak gördüklerini belirterek, “Berat’ın ve sizlerin yüzünün gülmesi bizim için en büyük kıvanç. Desteğimiz her zaman sürecek” diye konuştu.

Başkan Oktay, 11 yaşındaki engelli Berat’ı evinde ziyaret etti

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