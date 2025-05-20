Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Başkasının 167 bin TL'lik koltuğuna çöktü! Tavırları herkesin sinirini bozdu

4.300 dolarlık (yaklaşık 167 bin TL) biletli bir yolcu, uçağa geldiğinde yerinde baaşkasının oturduğunu gördü. Tartışma çıkan uçakta koltuğu gasp eden kadın yolcunun tavırları sinirlendirdi.

Başkasının 167 bin TL'lik koltuğuna çöktü! Tavırları herkesin sinirini bozdu

Uçaklarda başka yolcuların başkasına ait koltuklara oturup yer vermemesi, sosyal medyada konuşulan konular arasında yer alıyor. Hawaiian Airlines ile yolculuk eden Donna Casey, business class'ta 3C numaralı koltuğunu başkasına kaptırınca olay oldu.

iStock-157685333

4.300 dolarlık (167 bin TL) business class bileti alan Casey, uçağa gelip koltuğunu bulduğunda yerinde başka bir kadının oturduğunu gördü. Mağdur yolcu, durumu kabin ekibine bildirdi. Yapılan kontrol sonucunda koltuğa oturan kadının biletinin uçağın arkasındaki 39C numaralı koltuk için olduğu ortaya çıktı. Kadın sonra Casey'nin business class'taki hediye setini de alıp arka tarafa geçti.

iStock-172876037

"BAŞKA YERE OTURUN"

The Boston Globe'a konuşan Casey, "Nazikçe, 'Sanırım burası benim koltuğum' dedim ama kadın bana sadece baktı. Tekrar söyledim ve bu kez 'Bu bölümde boş yer çok başka bir yere oturun' diyerek bana akıl verdi. Gerçekten ciddi mi bu kadın diye düşündüm" dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki Türk yüzücü saldırıya uğradı! Korkunç dakikalarİki Türk yüzücü saldırıya uğradı! Korkunç dakikalar
Sosyal medya fenomenini acı sonu! Kurye zannetti yüzüne ateş açıp ölürdü...Sosyal medya fenomenini acı sonu! Kurye zannetti yüzüne ateş açıp ölürdü...

Anahtar Kelimeler:
uçak uçak bileti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
27 yıldır Türkiye genelinde satış yapıyordu!

27 yıldır Türkiye genelinde satış yapıyordu!

İspanya'da elektrikten sonra ikinci şok! Tüm mobil şebekeler çöktü

İspanya'da elektrikten sonra ikinci şok! Tüm mobil şebekeler çöktü

Dünyayı şaşkına çevirdi! 2 yaşındaki çocuk ölümden döndü! Herkes soruyor: Nasıl ölmedi?

Dünyayı şaşkına çevirdi! 2 yaşındaki çocuk ölümden döndü! Herkes soruyor: Nasıl ölmedi?

Tarihi fotoğraf yeniden gündemde! O iddia ortalığı karıştırdı!

Tarihi fotoğraf yeniden gündemde! O iddia ortalığı karıştırdı!

Sosyal medya fenomenini acı sonu! Kurye zannetti yüzüne ateş açıp ölürdü...

Sosyal medya fenomenini acı sonu! Kurye zannetti yüzüne ateş açıp ölürdü...

YouTuber olarak biliniyordu casus çıktı!

YouTuber olarak biliniyordu casus çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.