Başkasının 167 bin TL'lik koltuğuna çöktü! Tavırları herkesin sinirini bozdu

Uçaklarda başka yolcuların başkasına ait koltuklara oturup yer vermemesi, sosyal medyada konuşulan konular arasında yer alıyor. Hawaiian Airlines ile yolculuk eden Donna Casey, business class'ta 3C numaralı koltuğunu başkasına kaptırınca olay oldu.

4.300 dolarlık (167 bin TL) business class bileti alan Casey, uçağa gelip koltuğunu bulduğunda yerinde başka bir kadının oturduğunu gördü. Mağdur yolcu, durumu kabin ekibine bildirdi. Yapılan kontrol sonucunda koltuğa oturan kadının biletinin uçağın arkasındaki 39C numaralı koltuk için olduğu ortaya çıktı. Kadın sonra Casey'nin business class'taki hediye setini de alıp arka tarafa geçti.

"BAŞKA YERE OTURUN"

The Boston Globe'a konuşan Casey, "Nazikçe, 'Sanırım burası benim koltuğum' dedim ama kadın bana sadece baktı. Tekrar söyledim ve bu kez 'Bu bölümde boş yer çok başka bir yere oturun' diyerek bana akıl verdi. Gerçekten ciddi mi bu kadın diye düşündüm" dedi.