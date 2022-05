Başkent Kültür Yolu Festivali 28 Mayıs'ta başlıyor

Ankara'nın tarihi ve modern yüzünü yansıtan Başkent Kültür Yolu Festivali, 28 Mayıs-12 Haziran'da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın tarihi ve modern yüzünü yansıtan 70'i aşkın durakta, 1500'den fazla sanatçının katılacağı ve 300'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak festival, tarihi ve güncel kültür zenginliklerine canlılık katmak ve başkentin sahip olduğu kültürel mirası dünya vitrinine taşımak üzere hayata geçirildi.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür Yolları" projesinin, şehirlerin kültürel, mimari ve tarihi miraslarına dikkati çektiğini ve farklı kültürel deneyimleri de yaygınlaştırmayı amaçladığını belirtti.

Markalaştırılan rotalarda festivaller süresince düzenlenecek yoğun etkinliklerin, geniş kitlelerin kültür zenginliklerine erişmesine ve bunları deneyimlemesine imkan sunacağını anlatan Ersoy, bu rotaların festivaller sonrasında da kültürel hayata ivme kazandırmaya devam edeceğini söyledi.

Ersoy, Devlet Tiyatrolarının (DT) özel gösterimlerinin festival boyunca sanatseverlerle buluşacağını, kültür yolları ve festivallerin ev sahibi şehirlerin ve bölgelerin sosyal hayatını zenginleştireceğini dile getirdi.

Türkiye'nin uluslararası seyahatlerde belirleyici olan ve ciddi ziyaretçi kitlelerini cezbeden marka kültür-sanat festivallerine kavuştuğunu vurgulayan Ersoy şunları kaydetti:

"İstanbul öncü adımdı, Ankara ile inşallah başarımızı perçinleyeceğiz. Bu adımları 1-16 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır Sur Festivali takip edecek. Seneye mayıs ayı itibarıyla kültür yolu festivallerine İzmir'i de dahil etmiş olacağız. Turizmin ülke çapında gelişmesine, şehirlerimizi marka şehirler yapmaya, eşsiz kültür mirasımızın yaşatılması ve tanıtılmasına, sanatta özgün ekollere sahip bir ülke konumuna gelmemize dair hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Attığımız her adım, hayata geçirdiğimiz her proje ve geleceğe dair yaptığımız tüm planlar birbiriyle bağlı, organik bir bütünün parçasıdır. 'Turizm ve Kültür' bu bütünün ismidir. Her bir başlık kendi içinde özgün değerler taşımakta, birlikte ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında büyümeye ve gelişmeye çok ciddi katkılar yapmaktadır."

Festival kapsamında, senfoni konserlerinden, dans gösterilerine, heykel yapım atölyesinden tiyatro temsillerine, edebiyat söyleşilerinden çocuk etkinliklerine, sanatçılar ve küratörlerce hazırlanan sergilerden film gösterimlerine kadar çok geniş bir yelpazede planlanan kültür sanat etkinlikleri, 12 Haziran'a kadar 16 gün boyunca Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Ayrıca DT etkinlikleri ve söyleşiler gerçekleştirilecek.