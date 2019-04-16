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Başkent'te 5 katlı mobilya mağazasında yangın

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GÜNDEM  | 16.04.2019 05:44 | Son Güncelleme

Ankara Siteler'deki 5 katlı bir mobilya mağazasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

Gece saatlerinde, Altındağ ilçesi Siteler bölgesinde bulunan Sırma Sokak üzerindeki 5 katlı mobilya mağazasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede çatı katına kadar ulaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevre güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

1.5 SAATLİK UĞRAŞ SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

Çok sayıda itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1.5 saatlik uğraşlar sonucu kontrol altına alınabildi. Ardından bir süre soğutma çalışması yapıldı. Çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangın mağazada hasara neden oldu. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, sağlık ekipleri hazır bekletildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)


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Ankara yangın

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