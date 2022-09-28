YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

28.09.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş: 84 - Bursa Uludağ Basketbol: 69

Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

Salon: Kadir Has

Hakemler: Uğur Özen, Yiğit Şimşek, Kazım Kılıç

Beşiktaş: Dana Evans 20, Melek Uzunoğlu 4, Yağmur Taşar 8, Meltem Topaloğlu, Ceyda Bekar, Nihan Dabakoğlu, İrem Naz Topuz 8, Mia Drasicevic 4, Kübra İmren Siyahdemir 8, Elif Bayram 5, Taya Reimer 17, Zeynep Can 4, İnci Güçlü 6

Bursa Uludağ Basketbol: Maria Meryem Gültekin 9, Jazmine Elizabeth Davis 18, Gizem Mürvet Uca 4, Özge Kavurmacıoğlu 6, İlsu Darıcıoğlu 5, Ferda Yıldız 3, Deniz Nur Çakır, Emma Jean Cannon 24

1. Periyot: 18-27

Devre: 36-41

3. Periyot: 56-57

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde Kayseri'de düzenlenen 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ilk maçında Beşiktaş, Bursa Uludağ Basketbol'u 84-69 yendi.

Beşiktaş-Bursa Uludağ Basketbol

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdüKayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 10 bin tona yakın fındık aldıklarını açıkladı:FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 10 bin tona yakın fındık aldıklarını açıkladı:
Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na hazırAmpute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na hazır
Anahtar Kelimeler:
Basketbol beşiktaş

Kayseri Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
05:04
Sabah
06:26
Öğle
12:33
İkindi
15:53
Akşam
18:31
Yatsı
19:47
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü isim adım adım faciayı paylaştı: Yüzü parçalandı!

Ünlü isim adım adım faciayı paylaştı: Yüzü parçalandı!

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü: O bölgeyi sarın, bekleyin...

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü: O bölgeyi sarın, bekleyin...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.