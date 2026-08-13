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Basketbol Alanı’ndan Genç Sahne’ye, deneyim alanlarından dev konserlere… İstanbul Festivali’nde bir gün nasıl geçer?

Bu hafta sonu takvimizini gözden geçirin, çünkü bu hafta sonu bitecek olan İstanbul Festivali'nde neler yapabileceğinizi anlatan dolu dolu bir rehber hazırladık!

Basketbol Alanı’ndan Genç Sahne’ye, deneyim alanlarından dev konserlere… İstanbul Festivali’nde bir gün nasıl geçer?

Duman'dan ATEEZ'e, Hadise'den Tiesto'ya...

Basketbol Alanı’ndan Genç Sahne’ye, deneyim alanlarından dev konserlere… İstanbul Festivali’nde bir gün nasıl geçer? 1

Müziğin her rengi ve dünyaca ünlü starlar bu sahnede buluşuyor! Rock müziğin efsanesi Duman’dan global K-Pop fırtınası ATEEZ’e, popun kraliçesi Hadise’den elektronik müziğin efsanesi Tiesto’ya kadar dev bir kadro İstanbul Festivali’nde! Her akşam Ana Sahne’de arka arkaya çıkan 2 dev konserle müzik coşkusunu zirvede yaşayacaksın.

Genç yeteneklerle profesyoneller birlikte: 3X3 Basketbol Turnuvası!

Basketbol Alanı’ndan Genç Sahne’ye, deneyim alanlarından dev konserlere… İstanbul Festivali’nde bir gün nasıl geçer? 2

Pota altında heyecan tavan! Milli sporcularımızın ve ünlü isimlerin konuk olduğu, genç yeteneklerle profesyonelleri aynı sahada buluşturan 3X3 Basketbol Alanı’nda devasa bir mücadele var. Ödüllü Basketbol Turnuvası’nda kapışmaları tribünden izlemek de bu yüksek enerjili atmosferin bir parçası olmak da paha biçilemez!

Birlikte eğlenmenin en dinamik hali Genç Sahne’de!

Basketbol Alanı’ndan Genç Sahne’ye, deneyim alanlarından dev konserlere… İstanbul Festivali’nde bir gün nasıl geçer? 3

Genç Sahne’de sadece izleyici değilsin, eğlencenin tam merkezindesin! Bir yanda yeni genç yetenekleri keşfederken, diğer yanda Zumba seanslarından nefes kesen bilgi yarışmalarına kadar dinamik aktivitelere bizzat katılabileceksin. Birlikte coşmanın ve kolektif eğlencenin tadını sonuna kadar çıkar!

Marka deneyim stantları ve sürpriz hediyeler!

Basketbol Alanı’ndan Genç Sahne’ye, deneyim alanlarından dev konserlere… İstanbul Festivali’nde bir gün nasıl geçer? 4

Markaların çeşitli oyunları, özel ödüller ve sınırsız eğlence, İstanbul Festivali'nde seni bekliyor. Sadece ilgilendiğin değil, aynı zamanda merak ettiğin pek çok markanın standına gidip bir "Merhaba." demen yeterli!

Festival gurmeleri için özel duraklar...

Basketbol Alanı’ndan Genç Sahne’ye, deneyim alanlarından dev konserlere… İstanbul Festivali’nde bir gün nasıl geçer? 5

Uzun festival günlerinde enerjini tazelemek için zengin yeme-içme alanları seni bekliyor. Sokak lezzetlerinden dünya mutfaklarına, serinletici içeceklerden tatlı kaçamaklarına kadar birçok lezzet noktası seni bekliyor!

İstanbul Festivali çocukları da unutmadı. Etkinlikler epey renkli!

Basketbol Alanı’ndan Genç Sahne’ye, deneyim alanlarından dev konserlere… İstanbul Festivali’nde bir gün nasıl geçer? 6

Çocukların ufkunu açan kültür, sanat, bilim, sürdürülebilirlik etkinliklerinin yanı sıra "Yarın yine gelelim!" dedirtecek pek çok aktivite yer alıyor. Çocuklar da şimdiden festival coşkusunu yaşasın!

Evcil hayvanın ve kamp sandalyenle çim keyfi!

Basketbol Alanı’ndan Genç Sahne’ye, deneyim alanlarından dev konserlere… İstanbul Festivali’nde bir gün nasıl geçer? 7

Festivalin tadı en iyi açık havada ve dostlarınla çıkar! Dilersen patili dostunu, dilersen kamp sandalyeni kapıp çimlerin üzerinde festival atmosferini doyasıya yaşayabilirsin.

(Küçük bir not: Kamp sandalyenle konser coşkusuna SADECE Genel İzleyici alanından katılabileceğini unutma!)

İstanbul Festivali için son 4 gün!

Basketbol Alanı’ndan Genç Sahne’ye, deneyim alanlarından dev konserlere… İstanbul Festivali’nde bir gün nasıl geçer? 8

Gün boyu süren eğlenceleri, heyecan dolu basketbol maçlarını, Genç Sahne etkinliklerini ve gecenin finalindeki dev konserleri kaçırmamak için acele et bu hafta sonu bitiyor!

Festivale katılmak için hemen buraya tıkla!

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Anahtar Kelimeler:
festival
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