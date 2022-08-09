'Baskül Ailesi'nin usta oyuncusu Defne Yalnız'dan çok konuşulacak açıklama! Para için fuhuş yüzüğü takmadım

Kaynanalar, Baskül Ailesi, Bana Babamı Anlat ve Eyvah Halam gibi birçok projede yer alan usta oyuncu Defne Yalnız, Ulusal Masa programına konuk oldu. Evliliğinden ve yaşam tarzından bahseden oyuncu, kaybettiği bebeğini de anlattı.

"İYİ Kİ ÇOCUĞUM OLMAMIŞ"

Bebeğinin ölü doğduğundan bahseden usta oyuncu, "25 yıllık hayat arkadaşımı kaybettiğimde 54 yaşındaydım. Hamileyken bir bebeğimi kaybettim. Hayatım boyunca hiç anaç bir insan olmadım, küçükken bile bebeklerle oynamazdım. Bebeğim ölü doğduktan 1 yıl sonra menopoza girdim. Tüp bebek çıkmıştı ama menopoza girmiştim, yoksa denerdim. iyi ki de çocuğum olmamış. Anne ve baba özense bile çok hayırsız evlat gördüm" dedi.

"PARMAĞIMA FUHUŞ YÜZÜĞÜ TAKMADIM"

Annesinin kendisini çok disiplinli büyüttüğünü ve evde yaptıkları işe göre harçlık verdiğini söyleyen Defne Yalnız, sözlerine şöyle devam etti: "Annem beni hayata hazırladı. Kadın olarak hayattan korkmamayı, hayatımı kazanabilmeyi öğretti. Bugün dünya üzerinde hiçbir erkek 'Defne Yalnız'ın evinin penceresinin pervazını da ben satın aldım' diyemez. Yok öyle bir şey, her şeyi kendim yaptım. Ben parmağıma hiç fuhuş yüzüğü takmadım. Bunun da onurunu ve rahatlığını yaşıyorum. Doğanın kanunu olarak artık uzatmaları oynuyoruz. Tanrıdan tek isteğim de bu zamana kadar yaptığım iyiliklerin yüzü suyu hürmetine kimsenin eline düşmeden ölmek."





