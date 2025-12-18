YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Basmati pirinç yağda kavrulur mu? Basmati pilavında yapılan yanlış!

Mutfaklarda sıkça yapılan alışkanlıklardan biri de pirinci mutlaka kavurarak pilava başlamak. Ancak uzmanlara göre bu yöntem her pirinç türü için uygun değil. Özellikle basmati pirinçte kavurma işlemi, beklenen lezzet ve dokunun tam tersine sonuçlar doğurabilir. Peki basmati pirinç neden kavrulmaz? İşte detaylar…

Basmati pirinç yağda kavrulur mu? Basmati pilavında yapılan yanlış!
Sedef Karatay

Basmati pirinç, diğer pilavlık pirinçlere göre çok daha düşük nişasta oranına sahiptir. Türk pilavında kavurma işlemi, nişastayı aktive ederek pilava parlaklık ve bağlayıcılık kazandırır. Ancak basmati pirinçte bu etki oluşmaz. Aksine, zaten kuru olan taneler kavruldukça daha da sertleşir ve pişme sırasında suyu yeterince çekemez.

Basmati pirinç yağda kavrulur mu? Basmati pilavında yapılan yanlış! 1

KAVURMA AROMAYI ZAYIFLATIYOR

Basmati pirincin en ayırt edici özelliği, kendine has hafif fındıksı ve doğal aromasıdır. Kavurma sırasında yüksek ısı bu aromanın yanmasına veya tamamen kaybolmasına neden olabilir. Bu yüzden birçok şef, basmati pirinci yağda kavurmak yerine sadece yıkayıp doğrudan pişirmeyi öneriyor.

KIRILMA VE ÇATLAMA RİSKİ ARTIYOR

Uzun ve ince taneli yapıya sahip olan basmati pirinç, ısıya karşı hassastır. Kavurma esnasında taneler çatlayabilir ya da kırılabilir. Bu da pilavın tane tane görünümünü bozar ve istenmeyen bir doku ortaya çıkarır.

Basmati pirinç yağda kavrulur mu? Basmati pilavında yapılan yanlış! 2

KLASİK TÜRK PİLAVI MANTIĞIYLA UYUŞMAZ

Kavurma yöntemi, daha dolgun ve nişastalı pirinçlerle yapılan klasik Türk pilavı için idealdir. Ancak basmati pilavı; daha kuru, hafif ve tane tane bir yapıya sahip olmalıdır. Bu nedenle kavurma işlemi, basmati pilavının doğasına ters düşer.

Basmati pirinç yağda kavrulur mu? Basmati pilavında yapılan yanlış! 3

EN DOĞRU YÖNTEM: DEMLEME VEYA HAŞLAMA

Uzmanlara göre basmati pirinç için en iyi pişirme tekniği; yağsız ya da çok az yağlı demleme veya haşlama yöntemidir. Bu sayede taneler daha iyi açılır, sertleşmez ve pilav ideal kıvamda olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her öğüne yakışan lezzet: Patates röştiHer öğüne yakışan lezzet: Patates röşti
Bu pratik ve doyurucu tarif gündem oldu!Bu pratik ve doyurucu tarif gündem oldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
pilav tarifi Pirinç pirinç pilavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış

Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı

İcardi'den manidar paylaşım: "Bana saldırırlarken, kendi sonlarını imzalıyorlar"

İcardi'den manidar paylaşım: "Bana saldırırlarken, kendi sonlarını imzalıyorlar"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: 'Bizimle kimse görüşmedi masada yokuz'

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: 'Bizimle kimse görüşmedi masada yokuz'

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.