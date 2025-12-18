YEMEK

Her öğüne yakışan lezzet: Patates röşti nasıl yapılır?

Avrupa mutfağının sevilen tatlarından biri olan patates röşti, mutfaklarda çok sık yapılmasa da pratikliği ve doyuruculuğuyla dikkat çekiyor. Az sayıda malzeme ile kısa sürede hazırlanabilen bu tarif, doğru teknikle pişirildiğinde dışı çıtır, içi yumuşak bir lezzet sunuyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar farklı öğünlerde rahatlıkla tercih edilebilen patates röşti tarifi…

Sedef Karatay

Patates röştinin en büyük avantajı, mutfakta her zaman bulunan temel malzemelerle yapılabilmesi. Patates, yağ ve baharatlar sayesinde sade ama tatmin edici bir sonuç elde ediliyor. İsteğe bağlı eklenen soğan rendesi veya taze kekik ise aromayı zenginleştiriyor.

PÜF NOKTASI: PATATESİN SUYUNU İYİCE SIKMAK

Röştinin çıtır olmasının sırrı, rendelenen patateslerin suyunun iyice sıkılmasında yatıyor. Fazla su bırakıldığında röşti yumuşak ve dağılgan olabiliyor. Bu nedenle pişirmeden önce patateslerin mümkün olduğunca kuru olması gerekiyor. Doğru pişirme tekniğiyle hazırlanan patates röşti, çıtır dokusu ve sade lezzetiyle sofralarda klasikleşmeye aday.

MALZEMELER

  • 3 adet orta boy patates
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • (İsteğe bağlı) Soğan rendesi veya taze kekik

TARİF

  • Patatesleri soyup rendeleyin.
  • Rendelenmiş patateslerin suyunu iyice sıkın.
  • Tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.
  • Tereyağı ve sıvı yağı tavada ısıtın.
  • Patatesleri tavaya yayıp bastırarak tek parça haline getirin.
  • Kısık-orta ateşte altı kızarana kadar pişirin.
  • Geniş bir spatula veya kapak yardımıyla ters çevirin.
  • Diğer yüzü de kızardığında ocaktan alın.

AFİYET OLSUN!

