Her öğüne yakışan lezzet: Patates röşti nasıl yapılır?

Patates röştinin en büyük avantajı, mutfakta her zaman bulunan temel malzemelerle yapılabilmesi. Patates, yağ ve baharatlar sayesinde sade ama tatmin edici bir sonuç elde ediliyor. İsteğe bağlı eklenen soğan rendesi veya taze kekik ise aromayı zenginleştiriyor.
Röştinin çıtır olmasının sırrı, rendelenen patateslerin suyunun iyice sıkılmasında yatıyor. Fazla su bırakıldığında röşti yumuşak ve dağılgan olabiliyor. Bu nedenle pişirmeden önce patateslerin mümkün olduğunca kuru olması gerekiyor. Doğru pişirme tekniğiyle hazırlanan patates röşti, çıtır dokusu ve sade lezzetiyle sofralarda klasikleşmeye aday.
