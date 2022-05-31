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Başpehlivan Hakkı Aygün'ün öldürülmesi davasında ortalık karıştı! Taraflar birbirine girdi

31.05.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 yaşındaki yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün, 2 yıl önce tabancayla öldürülmüştü. Davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya verilen 10 dakikalık arada ortalık karıştı, taraflar birbirine girdi. Aygün'ün yakınlarıyla tutuksuz sanıklar arasında adliye koridorunda kavga çıktı. Taraflar çevik kuvvet polislerinin araya girmesiyle ayrıldı. Duruşma ertelendi.

Başpehlivan Hakkı Aygün'ün öldürülmesi davasında ortalık karıştı! Taraflar birbirine girdi

Başpehlivan Hakkı Aygün'ün öldürülmesi davasında arbede çıktı! Hakkı Aygün, 2 yıl önce otomobilinin durdurulmasının ardından silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmüştü. Davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada kimlik tespitinin ardından verilen 10 dakikalık arada taraflar arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

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ARABAYI DURDURUP GÖĞSÜNDEN VURDU

Olay, 1 Eylül 2020 tarihinde, saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi, Cebesoy Caddesi’nde meydana geldi. Yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Akgün'ün otomobilini durduran Umut Can Ferah, tabancayla göğsüne ateş etti. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Hakkı Aygün kurtarılamadı.

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ÇOK SAYIDA GÖZALTI VE TUTUKLAMA

Olay sonrası Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giden Umut Can Ferah, suç aleti tabancayla birlikte teslim oldu. Ferah, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında polis, cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla Yavuz Tayfur ile adamlarının peşine düştü. Polisin düzenlediği operasyonda Yavuz Tayfur ile 12 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda suçtan kayıtları bulunan şüphelilerden Yavuz Tayfur, kardeşi Yakup Tayfur ile Berkan Yarız, 'kasten öldürme', 'silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 4’ü tutuklu, 27 sanık hakkında Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

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İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Yavuz Tayfur, Yakup Tayfur, Berkan Yariz ve Umut Can Ferah tutuklu bulundukları kapalı ceza infaz kurumlarından SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz 23 sanık ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından duruşmaya 10 dakika ara verildi.

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DURUŞMA ARASINDA KAVGA

Duruşma salonundan çıkan tutuksuz sanıklar ile adliye koridorunda bekleyen eski güreşçi Hakkı Aygün'ün yakınları arasında kavga çıktı. Çevik kuvvet polisinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Aranın ardından duruşmada söz alan sanık avukatlarından Coşkun Demir, sanıkların maktul yakınları tarafından darbedilmesi sonucu yaralandığını söyledi. Demir, emniyet güçlerinin güvenlik tedbirlerini artırması gerektiğini belirtti.

VALİLİKTEN GÖRÜŞ ALINACAK

Mahkeme heyeti, çıkan kavga nedeniyle dosyanın başka bir ilde görülmesi için Antalya Valiliği'ne görüş sorulmasına karar vererek duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.

(DHA)

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