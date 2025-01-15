Başrollerini Belçim Bilgin ve Timur Acar'ın paylaştığı "Bağlantı Hatası" filminin vizyon tarihi belli oldu

Ali Kobanbay'ın senaryosunu yazdığı, Gökçen Usta'nın yönettiği filmin ilk fragmanı, sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Ömer Faruk Sorak, Benhür Güzeler ve Berkin Kaya'nın ortak yapımcılığında çekilen filmin başrollerini Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci ve Fatih Berk Şahin paylaşıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Utku Coşkun, Çağdaş Onur Öztürk, Oğulcan Çiftçioğlu, Ali Barkın, Bensu Uğur, Derinsu Sorak, Arda Adil Görgen, Doğa Özüm, Deniz Ali Cankorur, Şebnem Schaefer, Ayşe Melike Çerçi, Gökhan Ünal, Volkan Çolpan, Doris Hofer, Seyhan Öz, Kubilay Tunçer ve Murat Serezli yer alıyor.

BAĞLANTI HATASI KONUSU

Akran zorbalığının ve genel olarak zorbalığın aile ilişkileri, okul hayatı ve dijital dünyayla nasıl iç içe geçtiğini konu edinen "Bağlantı Hatası" filmi, "Zorbalık okulda değil, ailede başlar" mottosuyla izleyicilerde farkındalık oluşturmayı hedefliyor. (AA)