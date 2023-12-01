Gupse Özay'ın "Lohusa" filminin fragmanı paylaşıldı! Vizyon için geri sayım başladı

"Eltilerin Savaşı", "Görümce", "Deliha" filmleriyle sinema dünyasında komedi alanında adını duyurmayı başaran Gupse Özay doğumla birlikte verdiği aranın sonrasında seyircisiyle "Lohusa" filmiyle hasret gidermeye hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu filmin vizyon tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.

FRAGMANI BEĞENİ TOPLADI

"Lohusa" filminin oyuncu kadrosunda Gupse Özay'a Onur Gürçay, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Su Şanad, Elif Nur Kerkük ve Feri Baycu Güler eşlik ediyor. Film yeni anne ve babaların doğum sonrası yaşadığı ilk 40 günü ve bu süreçte başlarına gelen komik olayları konu alıyor.

Filmin fragmanı "Bebek geldi. Filmin eli kulağında" notuyla paylaşılırken tanıtımı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

Lohusa 2. Teaser | Çok Bakma Nazar Değer



Bebek geldi. Filmin de eli kulağında!#Lohusa ???????? https://t.co/dY3r4NCjiy 19 Ocak'ta sadece sinemalarda! pic.twitter.com/uBfPrP6GFL — NuLook Production (@NulookOfficial) November 30, 2023







