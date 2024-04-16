Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin tanıtımı yayınlandı... Yayın tarihine geri sayım başladı

Ece Yörenç imzalı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi Netflix'in merakla beklenen yapımları arasında yer alırken projeye dair detaylarda netleşti. Yönetmen koltuğunda ise Bertan Başaran'ın oturduğu Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin oyuncu kadrosunda ise Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer gibi isimler bulundu.

Netflix Türkiye'nin resmi X (Twitter) hesabından "Buraya kocaman bir love bombing bırakıyorum. Kimler Geldi Kimler Geçti 9 Mayıs’ta sadece Netflix’te" notuyla dizinin tanıtımı paylaşıldı.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ KONUSU

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi başarılı bir avukat olan Leyla Taylan'ın aşk acısından kurtulmak için attığı adımları konu ediniyor. Leyla'nın yanısıra, aynı avukatlık bürosunda çalıştığı arkadaşlarının ilişkileri de mercek altına alınıyor.

Buraya kocaman bir love bombing bırakıyorum. Kimler Geldi Kimler Geçti 9 Mayıs’ta sadece Netflix’te. pic.twitter.com/Y6KpjkKD9i — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) April 15, 2024







