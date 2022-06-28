Başrolünü Özge Borak üstleniyor! Leyla Atakan’ın hayatını anlatan “Leyla Hanım” filminin fragmanı yayınladı

Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın yaşamını konu alan “Leyla Hanım”ın çekimlerinde sona gelindi. Başrolünü Özge Borak’ın üstlendiği Leyla Hanım filminin resmi fragmanı yayınlandı.

LEYLA HANIM FİLMİ HAKKINDA

Filmin oyuncu kadrosunda Leyla Atakan karakterine hayat veren Özge Borak’ın dışında Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer ve Aylin Aras gibi isimler yer alıyor. Film, 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başlayan ve 11 Şubat 1971 tarihinde geçirdiği trafik kazasında üç meclis üyesi yol arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan’ın hayatını anlatıyor. Yapımın senaristliğini ve yönetmenliğini İlke İşisağ üstleniyor.



