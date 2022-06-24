Barış Akarsu’nun hayatını anlatan “Merhaba” filminden ilk afiş yayınlandı! Detaylar ortaya çıktı

Yönetmen koltuğunda Mert Dikmen’in oturduğu, senaryosunu da Mert Dikmen ve Can Anar’ın kaleme aldığı Barış Akarsu Merhaba filminin çekimleri devam ederken ilk tanıtım afişi de sevenlerinin beğenisine sunuldu.

OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU

Geçtiğimiz haftalarda Barış Akarsu’nun sevgilisini sevilen oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun canlandıracağı açıklanmıştı. Ancak Bekiroğlu’nun bir ödül töreni sırasında gazetecilerin filmle ilgili sorularına verdiği cevapların tepki toplaması üzerine güzel oyuncu projeden çekildiğini duyurmuştu. Bekiroğlu’nun yerine ise İsmail Ege Şaşmaz’ın partneri olarak şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisinde rol alan genç oyuncu Almila Ada geçmişti.

İsmail Ege Şaşmaz’ın yanı sıra Almila Ada’nın da başrolü paylaşacağı filmin kadrosunda; Şafak Pekdemir, Ebru Nil Aydın, Aslıhan Kapanşahin, Burak Satıbol, Metin Coşkun ve Hüseyin Avni Danyal gibi değerli oyuncular yer alıyor. Filmin müzikleri ise Mce Jingles ve Eser Taşkıran’a ait.



