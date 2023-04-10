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Başsağlığı nasıl yazılır, başsağlığı yazımı nasıl olmalıdır? Başsağlığı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

22.03.2023 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde en çok karşılaşılan sorunlar arasında yazım hataları yer alıyor. Yazım yanlışlarının önüne geçebilmek için ise bol bol kitap okunması tavsiye ediliyor. En sık yapılan yazım yanlışları arasında kelimelerin bitişik veya ayrı yazılması görülüyor. Nasıl yazılacağı kafa karıştıran kelimelerden biri de “başsağlığı”dır. Neyse ki Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan imla kılavuzlarına ulaşmak artık çok kolay hale geldi. Başsağlığı nasıl yazılır?

Başsağlığı nasıl yazılır, başsağlığı yazımı nasıl olmalıdır? Başsağlığı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde belirlenen kurallar kapsamında bazı birleşik kelimeler bitişik olarak bazıları ise ayrı olarak yazılmalıdır. Bu kurallara uyulmadığı takdirde yazım hatası yapılmış olur. Birleşik mi yoksa ayrı mı yazılacağı kafa karıştıran sözcükler arasında “başsağlığı” kelimesi de yer alıyor. TDK tarafından belirlenen imla kurallarına TDK'nin resmi internet sitesinden ulaşabilmek mümkündür. Başsağlığı gibi kelimelerin yazılışı noktasında kararsız kalan kişiler kolaylıkla doğru yazılış biçimlerine ulaşabilmektedir. Başsağlığı, kelime anlamı olarak yakını vefat eden kişilere telkinde bulunmak ve üzüntüsünü paylaşmak anlamını taşır.

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Başsağlığı nasıl yazılır?

Günlük ve profesyonel hayatta sıkça yazım hataları yapılıyor. Özellikle başsağlığı gibi sıkça kullanılan kelimelerin yazım hatası yapılan kelimeler arasında yer aldığı görülüyor. İmla kuralları konusunda titiz kişiler bu konuda yayımlanan TDK kılavuzlarına bakıyor. Pek çok kişi ise birleşik kelimelerin nasıl yazılacağı konusunda tereddüte düşüyor. Başsağlığı yazımı bitişik olması gereken bir kelimedir.

Başsağlığı ayrı mı yazılır?

Başsağlığı, ölen kişinin acısını paylaşmak için merhumun çevresine söylenen bir sözcüktür. Türk Dil Kurumunun yayımladığı kılavuzlara bakıldığında bu kelimenin “başsağlığı” şeklinde ele alındığı görülebilir. Buna göre başsağlığı bitişik yazılmalıdır. Aksi halde imla hatası yapılmış olur ve kelimenin anlamı değişir.

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Başsağlığı bitişik mi yazılır?

Birleşik kelimelerin yazılışı noktasında sıklıkla kullanılan ve en çok merak edilen kelime başsağlığının nasıl yazılması gerektiğidir. Bu kelimenin nasıl yazılması gerektiğini merak edenler, TDK’nin web sitesinde hem kelime anlamını hem de Başsağlığı doğru yazılışı konusunda bilgi alabilirler. Başsağlığı kelimesi sıklıkla “baş sağlığı” şeklinde ayrı yazılsa da bu kullanım yanlıştır. Başsağlığı TDK tarafından açıklanmış imla kılavuzlarına göre birleşik yazılması gereken bir kelimedir. Kelimenin doğru ve yanlış kullanımı aşağıdaki gibidir:

  • Baş sağlığı (Yanlış kullanım)
  • Başsağlığı (Doğru kullanım)
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