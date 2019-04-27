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Başta kendini öldürmeyi bile düşündü! Ama şimdi...

gizemino gizemino
YAŞAM  | 27.04.2019 10:54 | Son Güncelleme

22 yaşındaki Georgia Harris sedef hastalığına farkındalık yaratmak için cilt problemini gizlemek yerine onunla ne kadar barışık olduğunu gözler önüne seriyor. Lekeleri yüzünden yıllarca başkaları tarafından alay konusu olduğunu söyleyen genç kızın ilham veren hikayesi, görenlere ders oluyor...

Başta kendini öldürmeyi bile düşündü! Ama şimdi...

Diğer adı Sedef hastalığı olan Psoriasis, tüm dünyada 3 kişiden birinde olan, deride hastalığa özgü plakların oluşmasına neden olan bir rahatsızlıktır. Genelde strese bağlı ortaya çıkan bu hastalıkların en belirgin özelliği ise vücutta oluşan kırmızı, yaraya dönüşmüş neredeyse çiçek şeklini andıran lekelerdir.

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İngiltere'de yaşayan Georgia Harris 22 yaşında ve sedef hastalığını yıllar boyunca gizlemeye çalıştı. Kim Kardashian ve Cara Delevigne gibi ünlü isimlerin de savaş verdiği sedef hastalığı yüzünden herkes tarafından alay konusu olduğunu söyleyen Georgia Harris artık vücudundaki lekelerden utanmadığını ve göğsünü gere gere sosyal medyada fotoğraflarını paylaştığını açıkladı.

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Özel olarak TheSun'a konuşan Georgia Harris, lekelerini görenlerin bulaşıcı bir hastalık olduğunu düşünmesiyle ondan uzaklaşmaya çalıştığını söylerken, özellikle okulda diğer sınıf arkadaşları yüzünden sürekli dalga geçildiğini vurguladı.

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"9 yaşında benimle dalga geçmeye başladılar. Herhalde kolay lokma gibi göründüm. Halbuki bu hastalığımın neden çıktığını hiç sormadılar. Daha sonra 11 yaşımdayken en yakın arkadaşımı trafik kazasında kaybettim ve ardından depresyona girdim. Saçımı yıkamayı bırakmıştım. Kilo almaya başlamıştım ve tabii ki de lekelerim günden güne artıyor, daha da belirginleşiyordu" diyen Georgia Harris verdiği mücadeleyi şu sözlerle anlattı:

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"Okulda benimle dalga geçenler, arkamdan bir şeyler fırlatırdı. Telefonuma bile 'Senin yakınına bile yaklaşmak istemiyorum'diye sesli mesajlar bırakanlar oldu. Kaygı bozukluğu oluşmuştu ve 12 yaşımda terapiye başladığımda gerçekten kendime zarar vermeyi düşündüm. Sonra sedefler arttı. O kadar kaşınıyordu ki kaşıdığımda kabuklar elimde kalıyordu. Annem doktora götürdü ve sedef hastası olduğumu öğrendim. Lekeler vücudumun yüzde 85'ini kaplamaya başlamıştı.O zamanlar makyaj yaparak kendimi iyi hissediyordum. Ama sonra her şey değişti"

Georgia Harris sedef hastalığına dikkat çekmek için şimdilerde lekelerini saklamıyor. Tam tersi onları daha çok göstermek istiyor ve aslında stres ve üzüntüden bunu herkesin yaşayabileceğini, bunda utanılacak hiçbir şey olmadığını gözler önüne seriyor.

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