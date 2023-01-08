Başvuru tarihleri belli oldu! MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınavı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

MSÜ sınavına girmeye hazırlanan adaylar, sınava ilişkin araştırmalarına hız verdi. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yayınlanan takvim ile, MSÜ sınav ve başvuru tarihi belli oldu. Peki MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınavı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

2023 MSÜ sınavı 26 Mart'ta düzenlenecek. Sınav tarihinde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı, ilerleyen günlerde belli olacak.

Sınav başvuruları 13 Ocak'ta alınacak ve 7 Şubat'a kadar devam edecek.

MSÜ SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSÜ resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi;

"2023-MSÜ sınavı ile ilgili bilgiler, sınav takviminin ÖSYM tarafından açıklanmasından sonra yayımlanmaya başlayacaktır. Öğrenci adaylarının süreç boyunca bu sayfayı takip etmeleri önem arz etmektedir."

Başvuru sürecinin nası ilerleyeceği ise şu cümlelerle aktarıldı: "2023-ÖSYM sınav takviminde ilan edilen tarihler arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden / ÖSYM Sınav Başvuru Merkezlerinden / ÖSYM mobil uygulaması üzerinden 2023-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) başvurunuzu ve sınav ücreti ödemenizi yapınız. İlan edilen tarihlerde sınav başvurunuzu gerçekleştirmemeniz durumunda GEÇ BAŞVURU GÜNÜ başvurunuzu ve sınav ücreti ödemenizi ais.osym.gov.tr adresinden yapınız."



