Bankacılık mezunları ne iş yapar? Bankacılık bölümü mezunları nerelerde çalışır, iş imkanları nelerdir?

Ülkemizde en çok tercih edilen bölümlerden biri de bankacılık bölümüdür. Paranın önemi arttıkça para ile ilgili bölümlere olan ilgi de artar. Bankacılık bölümüne olan ilgi, bu ihtiyacı karşılayan bir bölüm olması dolayısıyla yüksektir. Bölümü bitiren kişiler, gördükleri eğitimi tamamladıktan sonra alanları ile ilgili bir işe başlayabilirler. Öğrenciler eğitimleri devam ederken staj yapma imkanı bulurlar. Bazen staj yaptıkları yerde iş hayatlarını devam ettirirler.
Bankacılık bölümü, para ve hesap işlerinde, finans alanında kendini geliştirmek isteyen ve bu alanlara ilgisi olan kişilerin tercih ettiği bir bölümdür. Bu bölümde okuyan kişiler, mezun olduklarında genel olarak finans sektöründe çalışırlar. Bankacılık mezunlarının kamuda iş olanakları da oldukça fazladır. Bölümün mezunları, parasal ve finansal konularda geniş çalışma alanlarına sahiptir.
Bu bölümde yalnızca hesap işleri konusunda iyi olmak yeterli değildir. Bölümü okuyacak ve bankacılığı meslek edinecek olan kişilerin sorumluluk almaktan çekinmemesi de gerekir. Alınan eğitim dahilinde işletme ile ilgili dersler de vardır. İşletme becerisi de bu mesleğin gerekli özelliklerinden biridir.
Bankacılık bölümü okumak isteyen ve eşit ağırlık puanı yeterli olan öğrenciler okula girdikten sonra bu bölümün gerektirdiği zorunlu ya da seçmeli dersleri alırlar. Ülkemizde birçok üniversitede bu bölümü okumak mümkündür.
Bu bölümü yurt içinde ya da yurt dışında okumak da imkanlara bağlı olarak mümkündür. Üniversitelerin bankacılık bölümünde eğitim alan öğrenciler, mezun olduktan sonra da yine yurt içi ya da yurt dışında çalışma imkânı bulurlar.
Bankacılık bölümünün eğitimi toplamda dört yıllık bir lisans programı içinde verilir. Üniversite sınavının YKS'nin ayaklarına ya da Dikey Geçiş Sınavı'na girerek bankacılık ve finans bölümlerinde öğrenim görmek mümkündür. Başka bir bölümde son sınıf öğrencisi ya da mezun olan kişi Dikey Geçiş Sınavı'na girebilir. Bazı okullarda tercihe göre bankacılık eğitimi İngilizce olarak da verilmektedir.
Bu bölüm, eğitim içeriğine göre iki yıllık olarak da alınabilir. Eğitim süresince alınacak dersler ve okula girebilmek için gerekli olan puanlar da okullara göre değişiklik gösterir. İki yıllık bir eğitim tercih eden kişiler, okulu bitirdiklerinde ön lisans mezunu olur. Program dahilinde görülen eğitimler sonucunda kişi ekonomi ve finans alanlarında ihtiyacı olan eğitimi ve gerekli yetkinliği kazanmış olur.
Bölümün mezunları bir devlet kurumunda çalışmak istiyorsa Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmek zorundadır. Bu sınavdan geçerli bir puan alanlar, bir devlet kurumunda çalışmaya hak kazanırlar. Kamu dışında da çalışma imkanı bulunan bankacılık mezunlarının özel sektörde çeşitli iş kollarında çalışması mümkündür.
Bankacılık bölümü dersleri finans, muhasebe, ticaret ile ilgili konuları kapsar.
Bu dersler tercih edilen iki yıllık ya da dört yıllık bölümlere göre değişiklik gösterebilir. Bölümdeki staj zorunluluğunun süresi ise 20 ya da 40 iş günü arasında değişmektedir. Bu değişiklik de okula bağlı bir değişikliktir. Öğrenciler staj yapacakları finans kurumu için bölüm başkanından onay alırlar. Minimum dört haftalık staj süresini tamamlamak zorundadırlar.
Bu bölümü okuyan öğrenciler program dahilinde bankacılığın tanımını, tarihi gelişimini öğrenirler.
Bankacılık bölümünden mezun olan kişiler okulu bitirdikten sonra çeşitli işlerde çalışma imkânı bulurlar. Özel sektörde, devlete ait kurumlarda ya da bankalarda çalışma hakkı kazanırlar. Bu bölümün mezunlarının özel sektörde iş olanakları kendi tercihleri doğrultusunda gelişmektedir.
Bankacılık mezunu olan bir kişi devlet bankalarında ya da özel bankalarda kolaylıkla iş bulabilir. Bankalarda tercih ettikleri her pozisyonda çalışabilecek yetkinliğe sahiptirler.
Bankalar dışında özel finans danışmanlığı da yapabilirler. Özel şirketlerin, tüzel kişilerin finans danışmanı olarak çalışabilirler.
Muhasebecilik, finans danışmanlığı, hesap denetimi ve hesap yönetimi alanlarında uzmanlık gibi seçenekler bankacılık mezunu olan kişiler için uygundur. Bankacılık okumak isteyen öğrenciler sınavda Eşit Ağırlık puanını yüksek tutmayı amaçlamalıdır. Bölüme yetecek bir puan alanlar bankacılık ile ilgili eğitim almaya hak kazanır.
Bu bölümden mezun olan kişilerin görev tanımı dahilinde birçok iş bulunur. Bankacılık mezunları iş imkanları nelerdir? Bankacılık mezunu olan kişilerin görev tanımı dahilinde olan işler aşağıdaki gibidir:
Aylık ya da yıllık kazançları çalıştıkları firmaya veya projeye göre değişiklik gösterir.