Bankacılık mezunları ne iş yapar? Bankacılık bölümü mezunları nerelerde çalışır, iş imkanları nelerdir?

Ülkemizde en çok tercih edilen bölümlerden biri de bankacılık bölümüdür. Paranın önemi arttıkça para ile ilgili bölümlere olan ilgi de artar. Bankacılık bölümüne olan ilgi, bu ihtiyacı karşılayan bir bölüm olması dolayısıyla yüksektir. Bölümü bitiren kişiler, gördükleri eğitimi tamamladıktan sonra alanları ile ilgili bir işe başlayabilirler. Öğrenciler eğitimleri devam ederken staj yapma imkanı bulurlar. Bazen staj yaptıkları yerde iş hayatlarını devam ettirirler.

Bankacılık bölümü nedir?

Bankacılık bölümü, para ve hesap işlerinde, finans alanında kendini geliştirmek isteyen ve bu alanlara ilgisi olan kişilerin tercih ettiği bir bölümdür. Bu bölümde okuyan kişiler, mezun olduklarında genel olarak finans sektöründe çalışırlar. Bankacılık mezunlarının kamuda iş olanakları da oldukça fazladır. Bölümün mezunları, parasal ve finansal konularda geniş çalışma alanlarına sahiptir.

Bu bölümde yalnızca hesap işleri konusunda iyi olmak yeterli değildir. Bölümü okuyacak ve bankacılığı meslek edinecek olan kişilerin sorumluluk almaktan çekinmemesi de gerekir. Alınan eğitim dahilinde işletme ile ilgili dersler de vardır. İşletme becerisi de bu mesleğin gerekli özelliklerinden biridir.

Bankacılık bölümü okumak isteyen ve eşit ağırlık puanı yeterli olan öğrenciler okula girdikten sonra bu bölümün gerektirdiği zorunlu ya da seçmeli dersleri alırlar. Ülkemizde birçok üniversitede bu bölümü okumak mümkündür.

Bu bölümü yurt içinde ya da yurt dışında okumak da imkanlara bağlı olarak mümkündür. Üniversitelerin bankacılık bölümünde eğitim alan öğrenciler, mezun olduktan sonra da yine yurt içi ya da yurt dışında çalışma imkânı bulurlar.

Bankacılık bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Bankacılık bölümünün eğitimi toplamda dört yıllık bir lisans programı içinde verilir. Üniversite sınavının YKS'nin ayaklarına ya da Dikey Geçiş Sınavı'na girerek bankacılık ve finans bölümlerinde öğrenim görmek mümkündür. Başka bir bölümde son sınıf öğrencisi ya da mezun olan kişi Dikey Geçiş Sınavı'na girebilir. Bazı okullarda tercihe göre bankacılık eğitimi İngilizce olarak da verilmektedir.

Bu bölüm, eğitim içeriğine göre iki yıllık olarak da alınabilir. Eğitim süresince alınacak dersler ve okula girebilmek için gerekli olan puanlar da okullara göre değişiklik gösterir. İki yıllık bir eğitim tercih eden kişiler, okulu bitirdiklerinde ön lisans mezunu olur. Program dahilinde görülen eğitimler sonucunda kişi ekonomi ve finans alanlarında ihtiyacı olan eğitimi ve gerekli yetkinliği kazanmış olur.

Bölümün mezunları bir devlet kurumunda çalışmak istiyorsa Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmek zorundadır. Bu sınavdan geçerli bir puan alanlar, bir devlet kurumunda çalışmaya hak kazanırlar. Kamu dışında da çalışma imkanı bulunan bankacılık mezunlarının özel sektörde çeşitli iş kollarında çalışması mümkündür.

Bankacılık bölümü dersleri nelerdir?

Bankacılık bölümü dersleri finans, muhasebe, ticaret ile ilgili konuları kapsar.

Muhasebe,

Şirketler Muhasebesi,

Borçlar Hukuku,

İşletme Bilimi,

Finansal Muhasebe,

Sermaye Piyasası,

Makro Ekonomi,

Mikro Ekonomi,

Finansal Hizmetler Planlaması,

Temel Bankacılık,

Matematik,

Olasılık ve İstatistik,

Küresel Siyasete Giriş,

İşletme ve Ekonomi İçin Matematik,

Orta Düzey Ekonomi,

Ticaret Hukuku,

Ticari Banka Yönetimi,

Finansal Veri Analizi,

Orta Düzey Makroekonomi,

Uluslararası Bankacılık,

Uygulamalı Finansal İstatistik,

Uluslararası Finans,

Kurumsal Finansman,

Yatırımlar,

Kamu Maliyesi,

Finansal Tablolar Analizi,

Stratejik Yönetim,

Müşteri İlişkileri Yönetimi,

Finansal Krizlerin Ekonomik Tarihi,

Bankacılıkta Denetim,

Bilgisayarda Bankacılık,

İktisadi Büyüme ve Finans,

Etkili İletişim,

Araştırma Teknikleri,

Finansal Raporlama Standartları,

Portföy Yönetimi,

Finansal Modelleme,

Risk Yönetimi ve Sigortacılık,

Kredi Değerlendirilmesi ve Kredilendirilme,

Gayrimenkul Finansmanı ve Değerlemesi,

Bankacılık Denetimi,

İletişim Teknikleri ve İşletme ve Ekonomi Matematiği bu bölümün dersleri arasındadır.

Bu dersler tercih edilen iki yıllık ya da dört yıllık bölümlere göre değişiklik gösterebilir. Bölümdeki staj zorunluluğunun süresi ise 20 ya da 40 iş günü arasında değişmektedir. Bu değişiklik de okula bağlı bir değişikliktir. Öğrenciler staj yapacakları finans kurumu için bölüm başkanından onay alırlar. Minimum dört haftalık staj süresini tamamlamak zorundadırlar.

Bu bölümü okuyan öğrenciler program dahilinde bankacılığın tanımını, tarihi gelişimini öğrenirler.

Ekonomideki tüm kavramlar,

Finansal dil,

Piyasa takibi,

İşletmeciliğe dair temel kavramlar,

Muhasebenin temel kavramları,

Bir işletmenin mali durumunu ölçen mali tabloların takibi ve düzenlenmesi,

Finansal piyasalar hakkında güncel bilgiler,

Para piyasaları,

Temel bankacılık ve kambiyo işlemleri,

Müşteri ilişkileri yönetimi,

Sayı sistemleri bu bölümdeki derslerin içeriğinde öğrenilecek konu başlıkları arasındadır.

Bankacılık mezunları nerelerde çalışır?

Bankacılık bölümünden mezun olan kişiler okulu bitirdikten sonra çeşitli işlerde çalışma imkânı bulurlar. Özel sektörde, devlete ait kurumlarda ya da bankalarda çalışma hakkı kazanırlar. Bu bölümün mezunlarının özel sektörde iş olanakları kendi tercihleri doğrultusunda gelişmektedir.

Bankacılık mezunu olan bir kişi devlet bankalarında ya da özel bankalarda kolaylıkla iş bulabilir. Bankalarda tercih ettikleri her pozisyonda çalışabilecek yetkinliğe sahiptirler.

Bankalar dışında özel finans danışmanlığı da yapabilirler. Özel şirketlerin, tüzel kişilerin finans danışmanı olarak çalışabilirler.

Muhasebecilik, finans danışmanlığı, hesap denetimi ve hesap yönetimi alanlarında uzmanlık gibi seçenekler bankacılık mezunu olan kişiler için uygundur. Bankacılık okumak isteyen öğrenciler sınavda Eşit Ağırlık puanını yüksek tutmayı amaçlamalıdır. Bölüme yetecek bir puan alanlar bankacılık ile ilgili eğitim almaya hak kazanır.

Bankacılık mezunları ne iş yapar?

Bu bölümden mezun olan kişilerin görev tanımı dahilinde birçok iş bulunur. Bankacılık mezunları iş imkanları nelerdir? Bankacılık mezunu olan kişilerin görev tanımı dahilinde olan işler aşağıdaki gibidir:

Bir şirketin bankada bulunan ana parasını yönetebilir, şirketin bütçesinin takibini üstlenebilirler.

Bir kurumun ya da özel bir şirketin kasa, çek ve nakit takibini yapabilirler.

Ayrıca bir şirketin mali raporlarının hazırlanmasından sorumlu olurlar.

Bankacılık bölümünden mezun olarak ofis ortamlarında çalışarak tüm işleri yürütebilirler.

İki yıllık ön lisans programından mezun olan öğrenciler okulu bitirdiklerinde bir bankanın çağrı merkezinde görev yapabilirler.

Ayrıca bir bankanın şube satış, gişe gibi bölümlerinde de çalışabilirler.

Dört yıllık bankacılık okulu mezunları hem bankalarda hem finans kurumlarında çalışma hakkı kazanırlar.

Mezunlar, tercihlerine ve imkanlarına göre kendi ofislerini de açarak dışarıdan danışmanlık verebilirler.

Yurt içinde ya da yurt dışında tasarruf kaynaklarını doğru ve verimli şekilde kullanarak büyük projelerde yer alabilirler.

Aylık ya da yıllık kazançları çalıştıkları firmaya veya projeye göre değişiklik gösterir.



