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'Batı Karadeniz'in incisi'nde turizm canlandı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 26.08.2019 07:36 | Son Güncelleme

Düzce'de 17-18 Temmuz'da yaşanan sel felaketinde büyük zarar yaşanan "Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da yağışlı havanın ardından turizmde hareketlilik yaşanıyor.

Üç mavi bayraklı plajı ve 38 kilometrelik sahili bulunan ilçede, yağışlı havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle ziyaretçi yoğunluğu gözlemleniyor.

Akçakoca Turizm Derneği Başkanı Oğuzhan Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışlı havanın bölgeyi uzun süre terk etmemesi nedeniyle turizm alanında büyük bir düşüş yaşandığını söyledi.

Yemenici, hafta sonu güneşin yüzünü göstermesiyle turizm alanında gözle görülür hareketlilik yaşandığını aktararak, "Bölge ciddi bir sel felaketinin ardından turizm anlamında geriledi. Yapılan çalışmalar hemen etkisini gösterse de yağışlar devam etti ve deniz sezonunun tam ortasında ciddi bir kayıp yaşadık. Güneşli havanın yüzünü göstermesiyle hareketlilik yaşanıyor.

Önümüzdeki 10 gün hava güzel görünüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili ile ciddi bir yoğunluk yaşayacağımızı tahmin ediyoruz. Bu yıl sezon hava şartları nedeniyle kötü gitti fakat geri kalan zaman diliminde bir nebze de olsun canlılık görülecek. Selde zarar gören işletmelerimiz kendilerini toparlamaya çalışıyor. Umarız böyle felaketleri bir kez daha yaşamayız." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Düzce sel akçakoca

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