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Batı Karadeniz yaylalarında iki mevsim güzelliği

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 30.04.2019 07:33 | Son Güncelleme

Düzce'de yaylaların bir bölümünde baharın müjdecisi çiçekler açarken, bazı bölgelerde beyaz örtünün yeni kalkmaya başlaması görsel şölen sunuyor.

Batı Karadeniz yaylalarında iki mevsim güzelliği

Düzce'de yaz aylarında değişen doğası ve açan çiçekleriyle nesillerdir yaylak-kışlak kültürünü sürdüren misafirlerini ağırlayan yaylalar, manzarasıyla adeta büyülüyor.

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Rakımları bin 200 ila bin 800 metre arasında değişen Güzeldere, Pürenli, Hira, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı yaylalarında, iki mevsim bir arada yaşanıyor.

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Bir yandan çiçeklerin yüzünü gösterdiği, diğer yandan yaklaşık 7 aydan sonra beyaz örtünün kalkmaya başladığı bölgede kartpostallık görüntüler oluştu.

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Düzce yayla Güzeldere yaylası

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