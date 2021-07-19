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"Batı Karadeniz'in incisi" Akçakoca'nın bayramda 100 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor

19.07.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz: - "Kurban Bayramı arifesinde otellerimizdeki rezervasyonlar neredeyse doldu. Bayramda tatil için gelen turistlere iyi hizmet vermek için hazır kıta bekliyoruz"

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinin Kurban Bayramı tatilinde 100 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapması bekleniyor.

Yeşili, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra 38 kilometrelik denize girilebilir kumsalıyla önemli turizm merkezleri arasında yer alan Akçakoca, Tarihi Ceneviz Kalesi'ni içinde barındıran mavi bayraklı Kale, Çuhallı ve Ak Evler plajlarıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'de gün batımının en güzel yaşandığı yerler arasında bulunan Akçakoca, kartpostallık görüntüleriyle fotoğraf meraklılarını cezbediyor.

- "Otellerde doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı"

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatili öncesi turizm ilçesinde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Otellerin yüzde 95 doluluğa ulaştığını vurgulayan Yanmaz, "Kurban Bayramı arifesinde otellerimizdeki rezervasyonlar neredeyse doldu. Çevre il ve ilçelerden günübirlikçi tatilcilerin yanı sıra Ankara ve İstanbul gibi büyük metropollerden tatil yapmaya gelen vatandaşlarımız oldukça fazla. Biz de buna göre hazırlıklarımızı tamamladık. Bayramda tatil için gelen turistlere iyi hizmeti vermek için hazır kıta bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Yanmaz, turistlerin gezi tekneleriyle tura çıkıp Karadeniz kıyılarını görme fırsatı yakalayabileceğini belirterek, "Tatilde 100 bin ziyaretçiye ulaşmayı bekliyoruz. Otellerimizdeki doluluk hem esnafımızı hem de bizi memnun ediyor. Bayramdan sonra da doluluk devam edebilir." dedi.

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