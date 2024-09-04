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    4. Titanik'in okyanus dibindeki enkazından şaşırtan görüntüler! Yıllar sonra bulundu.. Çok kıymetliymiş: Sergilenmeye hazırlanıyor

    Titanik'in okyanus dibindeki enkazından şaşırtan görüntüler! Yıllar sonra bulundu.. Çok kıymetliymiş: Sergilenmeye hazırlanıyor

    Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
    04.09.2024 12:00
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    Kuzey Atlantik'in dibindeki çürümeye yüz tutmuş bir asırlık gemiden yeni bir efsane çıkarıldı. Jack ve Rose karakterleriyle ünlü Oscar ödüllü filminde beyazperdeye taşıdığı Titanik'in ikonik pruvasının bir bölümü, çürümeye devam ediyor.

    Bir asırdır denize gömülü şekilde ancak hala bir keşif alanı. Titanik gemisinin enkazında yapılan keşif gezisinde, uzun zamandır kayıp olduğu düşünülen kıymetli bir eser daha ortaya çıkarıldı. Bu yaz yapılan dalışlarda, mikroplar tarafından aşındırılan geminin metal yapısında oluşan pas sarkıtları ve kayıp bir tırabzan parçası bulundu.

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    Bir zamanlar geminin içinde birinci sınıf salonunda ziyaretçileri karşılayan 60 santimetre boyundaki ‘Versaylı Diana’ adlı bronz heykel yeni yapılan keşifler sırasında deniz tortuları arasında yüzüstü yatarken keşfedildi. Tarihi figür enkaz alanından çıkarılıp sergilenmeye hazırlanıyor.

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    YOK OLUYOR

    Batık gemide yapılan yeni bir keşifte, geminin parçalandığı ve büyük parçalarının deniz tabanına dağıldığı tespit edildi. 112 yıllık harabe hızla çürüyor. Yapılan araştırmada geminin 6 yıl içerisinde tamamen yok olabileceği söylendi.
    RMS Titanic Inc. şirketi tarafından insansız uzaktan kumandalı araçlar kullanılarak yapılan bu incelemeler, bir asrı aşkın süredir okyanusun derinliklerinde yatan efsanevi geminin zamanla nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor. RMS Titanic Inc., Titanik'in kurtarma haklarına sahip bir şirket olarak, yıllardır geminin enkazını araştırıyor ve korumaya çalışıyor.

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    NE OLMUŞTU?

    Belfast'taki Harland ve Wolff tersanesi tarafından inşa edilen yolcu gemisi, 1912 yılında Southampton'dan New York'a yaptığı ilk seferde bir buzdağına çarparak batmış ve 1.500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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    Anahtar Kelimeler:
    gemi bronz titanik
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