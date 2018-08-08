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Batmak üzereyken işe aldığı elemanı sayesinde zengin olan seyyar satıcı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.08.2018 16:23 | Son Güncelleme

Boşuna dememişler ticaret zeka işi diye... İşte akıllara kazınacak bir hikaye!

Batmak üzereyken işe aldığı elemanı sayesinde zengin olan seyyar satıcı

Tayvan'da yaşayan seyyar satıcının işleri bir süredir kesat gidiyordu. Zor durumlar yaşayan esnaf, bir çıkış yolu arıyordu ama neydi o?

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O dahiyane fikri bulmuştu: Bir günlüğüne ülkenin en güzel modeliyle beraber çalışacak, bu güzel model yemek standında kalacaktı.

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Tayland'ın en güzel kızı Vivi, esnafla anlaştı ve tüm gün yemek standının başında çalıştı.

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Tezgahın başında Vivi'yi gören Taylandlılar, standın başında uzunca kuyruklar oluşturdu. Yani işler tam tersine dönmüş oldu :)

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Zeki esnaf bu fikriyle batmakta olan standını bir gecede kurtardı. Vivi'nin geldiği gün satışlarını tam 4 katına çıkardı.

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Vivi'de halinden oldukça memnun. Modellik yerine bir süreliğine sokak satıçısına destek olacağını söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
tayland sokak yemekleri

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