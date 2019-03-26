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Battlefield 5'in Battle Royale modu Firestorm yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 26.03.2019 08:20 | Son Güncelleme

Battlefield 5'in merakla beklenen battle royale modu Firestorm yayınlandı.

Battlefield 5'in Battle Royale modu Firestorm yayınlandı

Yeni modda ateş çemberi önüne çıkan her şeyi yakıp yıkacak. Criterion’ın geliştirdiği battle royale modu Firestorm, 64 oyuncuya destek verecek. Moda tekli, ikili ya da dörtlü olarak girilebilecek.

Battlefield serisinden aşina olduğumuz yıkılabilir binaları ve araçların ön plana çıktığı oynanışıyla Firestorm, battle royale türüne epey yenilik getirecek gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Battlefield 5 battle royale Firestorm

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