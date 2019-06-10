Battlefield V ücretsiz oldu!

EA’nin PC’de yer alan Origin Access Premier servisine aboneliği bulunanlar 20 Kasım itibariyle Battlefield V’e erişim hakkı kazanmışlardı. Geçtiğimiz gün itibariyle, EA’nin diğer ücretli servislerine abone olanlar da artık Battlefield 5’i ücretsiz olarak oynayabilecekler.

Electronic Arts’tan yapılan kısa açıklamada Xbox One’da yer alan EA Access ve PC’de yer alan Origin Access Basic kütüphanesine Battlefield 5’in eklendiği belirtildi.

Yani an itibariyle EA Access ve Origin Access Basic aboneleri de Battlefield serisinin son oyununu sınırsız bir şekilde oynayabilecekler.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Xbox One üzerindeki EA Access aboneliği aylık 12TL, yıllık ise 65TL’den kullanıma sunuluyor.

PS oyuncuları ise Origin Access Basic aboneliğini aylık 4 euro, yıllık ise 25 euro karşılığında başlatabiliyorlar. Origin Access Premier aboneliğinin ücreti ise aylık 15 euro, yıllık ise 100 euro.

Electronic Arts tarafından kısa süre önce yapılan açıklamada, EA Access’in Temmuz itibariyle PS4 için de geleceği belirtilmişti.

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