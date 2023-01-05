Batuhan Karacakaya iddialı diziyle ekrana dönüyor! Yeni projesi çok şaşırttı

Aşk-ı Memnu dizisinin küçük Bülent'i Batuhan Karacakaya'nın ekrana döneceği iddiası, sevenlerini heyecanlandırdı.

İddiaya göre başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisi için Batuhan Karacakaya'ya teklif gitti. Batuhan Karacakaya teklifi kabul ederse, dizide Serenay Sarıkaya'nın kardeşine hayat verecek. Yakışıklı yıldızın Aile dizisine 5 veya 6. bölümde katılacağını konuşuluyor.

Batuhan Karacakaya, en son 2017 yılında Diriliş Ertuğrul dizisinde rol almıştı.

Aile dizisinin yönetmenliğini Ahmet Katıksız, senaryosunu ise Hakan Bonomo üstleniyor. Henüz yayınlanmamasına rağmen büyük ses getiren dizinin kadrosunda Nur Sürer, Nejat İşler, Yüsra Geyik, Canan Ergüder ve Ushan Çakır gibi isimler yer alıyor.

Dizinin İzmir çekimlerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un görüntüleri sosyal medyaya sızmıştı.



