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Batuhan Karacakaya iddialı diziyle ekrana dönüyor! Yeni projesi çok şaşırttı

05.01.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki sezon üst üste Survivor'da yarışarak adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Batuhan Karacakaya hakkında sosyal medyada çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Aşk-ı Memnu dizisi ile ünlenen Batuhan Karacakaya'nın, ilerleyen günlerde Serenay Sarıkaya ile rol arkadaşı olacağı öne sürüldü.

Batuhan Karacakaya iddialı diziyle ekrana dönüyor! Yeni projesi çok şaşırttı

Aşk-ı Memnu dizisinin küçük Bülent'i Batuhan Karacakaya'nın ekrana döneceği iddiası, sevenlerini heyecanlandırdı.

İddiaya göre başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisi için Batuhan Karacakaya'ya teklif gitti. Batuhan Karacakaya teklifi kabul ederse, dizide Serenay Sarıkaya'nın kardeşine hayat verecek. Yakışıklı yıldızın Aile dizisine 5 veya 6. bölümde katılacağını konuşuluyor.

Batuhan Karacakaya iddialı diziyle ekrana dönüyor! Yeni projesi çok şaşırttı

Batuhan Karacakaya, en son 2017 yılında Diriliş Ertuğrul dizisinde rol almıştı.

Batuhan Karacakaya iddialı diziyle ekrana dönüyor! Yeni projesi çok şaşırttı

Aile dizisinin yönetmenliğini Ahmet Katıksız, senaryosunu ise Hakan Bonomo üstleniyor. Henüz yayınlanmamasına rağmen büyük ses getiren dizinin kadrosunda Nur Sürer, Nejat İşler, Yüsra Geyik, Canan Ergüder ve Ushan Çakır gibi isimler yer alıyor.

Batuhan Karacakaya iddialı diziyle ekrana dönüyor! Yeni projesi çok şaşırttı

Dizinin İzmir çekimlerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un görüntüleri sosyal medyaya sızmıştı.

Batuhan Karacakaya iddialı diziyle ekrana dönüyor! Yeni projesi çok şaşırttı


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