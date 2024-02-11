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  4. Batuhan Karacakaya Survivor'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı sert ifadeler kullanmıştı

Batuhan Karacakaya Survivor'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı sert ifadeler kullanmıştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.02.2024 13:54 | Son Güncelleme:
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Aşk-ı Memnu'nun 'Bülent'i Batuhan Karacakaya son günlerde sosyal medyada adından söz ettiriyor. Suvivor'a katılacağı konuşulan Batuhan konuya dair henüz bir açıklama yapmasa da hakkındaki iddialarla gündeme geliyor.

Batuhan Karacakaya Survivor'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı sert ifadeler kullanmıştı

Survivor yarışmasından sonra Acun Ilıcalı ile arası bozulan Batuhan Karacakaya son günlerde gündemde. "Acun Ilıcalı, anneme söyledikleri için kamuoyunda özür dileyeceğinin garantisini verdi ama dilemedi. Ben bu yüzden Survivor All Star teklifini kabul etmedim" açıklamasıyla dikkat çeken Aşk-ı Memnu'nun 'Bülent'i Survivor All Star'a mı katılacak?

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"Acun ağabey parasını verdiği için herkese her şeyi söyleyebileceğini zannetti. Söylüyor da..." sözleriyle bir süre gündem olan Batuhan X'te TT oldu.

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Gündemde olan Batuhan Karacakaya'nın “Ben de bu sezonda olmalıyım” dediği ve Survivor All Star’a katılacağı iddiaları sosyal medyada yer alsa da ünlü isimden henüz bir açıklama geldi.


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