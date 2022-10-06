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Batuhan Karacakaya ve sevgilisinden yatak pozu! "Özeliniz size kalsın"

06.10.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk-ı Memnu ile tanınan ve Survivor yarışmasıyla popülerliğine popülerlik katan Batuhan Karacakaya yeni aşka yelken açmıştı. Karacakaya'nın sevgilisi Ayşe Aslan yatak pozu paylaştı. İkilinin yataktaki halleri sosyal medyayı salladı.

Batuhan Karacakaya ve sevgilisinden yatak pozu! "Özeliniz size kalsın"

Survivor yarışmacısı ve oyuncu Batuhan Karacakaya sosyal medya hesabı üzerinden aşkını ilan etmişti. Batuhan Karacakaya'nın yeni sevgilisinin Ayşe Aslan olduğu ortaya çıkmıştı.

Sevgilisiyle Hande Yener konserine giden Survivor Batuhan buradan bir paylaşım yaparak sevgilisinin yüzünü ilk kez gösterdi.

Ekran Alıntısı

Ayşe Aslan ise bugün sevgilisiyle yatakta poz verdi. Siyah sütyeniyle görünen genç kadının yanında sevgilisi de üstsüzdü. Pozu görenler "Özeliniz size kalsın" yorumunda bulundu.

Survivor Batuhan Karacakaya yeni sevgilisini paylaştı! Ayşe Aslan'dan iddialı pozlarSurvivor Batuhan Karacakaya yeni sevgilisini paylaştı! Ayşe Aslan'dan iddialı pozlar


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Anahtar Kelimeler:
Batuhan Karacakaya sosyal medya Oyuncu sevgilisi
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