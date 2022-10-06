Batuhan Karacakaya ve sevgilisinden yatak pozu! "Özeliniz size kalsın"

Survivor yarışmacısı ve oyuncu Batuhan Karacakaya sosyal medya hesabı üzerinden aşkını ilan etmişti. Batuhan Karacakaya'nın yeni sevgilisinin Ayşe Aslan olduğu ortaya çıkmıştı.
Sevgilisiyle Hande Yener konserine giden Survivor Batuhan buradan bir paylaşım yaparak sevgilisinin yüzünü ilk kez gösterdi.
Ayşe Aslan ise bugün sevgilisiyle yatakta poz verdi. Siyah sütyeniyle görünen genç kadının yanında sevgilisi de üstsüzdü. Pozu görenler "Özeliniz size kalsın" yorumunda bulundu.
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