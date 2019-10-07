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Batwoman’dan ilk fragman yayınlandı

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SİNEMA TV  | 07.10.2019 16:54 | Son Güncelleme

CW kanalında yayınlanacak olan DC evreni karakteri Batwoman dizisinin ilk fragmanı gün yüzüne çıktı.

Batwoman’dan ilk fragman yayınlandı

Flash, Arrow, Legends of Tomorrow ve Supergirl dizilerinden sonra CW kanalı bir DC evreni karakterini daha televizyona uyarladı. DC evrenini bir adım daha genişletecek olan Batwoman’ın ilk fragmanı yayınlandı.

Batwoman’ın başrolünde Orange New the Black’teki rolüyle tanınan Ruby Rose yer alıyor. CW’nin ilk LGBTQ başrol oyuncusu olarak Bruce Wayne’in kuzeni Kate Kane’in rolünü üstlenen Rose, Batman’in Gotham City’i terk etmesinden sonra şehrin yeni koruyucusu Batwoman rolünde, adalet tutkusu ve zarafeti ile göz kamaştıracağa benziyor.

Dougray Scott, Meagen Tandy ve Camrus Johnson’ın Ruby Rose’a eşlik edeceği ve Batwoman’ın Gotham’ın umut sembolü olacağı dizinin pilot bölümü yayınlandı. Ekranlara gelen pilot bölümü şimdilik umut vadeden yorumlar almasa da ilerleyen bölümlerde neler olur hep birlikte göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
batwoman Ruby Rose

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