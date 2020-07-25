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Bay Yanlış 5. bölüm izle! Son bölüme Özgür ve Ezgi'nin romantik dans sahnesi damga vurdu! Bay Yanlış 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 25.07.2020 01:25 | Son Güncelleme

Bay Yanlış 5. bölümüyle 24 Temmuz Cuma akşamı ekrana geldi. Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerini paylaştığı Fox TV'nin romantik komedi dizisi Bay Yanlış'ın 5. bölümüne romantik dans sahnesi damga vurdu. Göcek'te bulunan Özgür ve Ezgi, Ebru'nun düğünde dans etti. İkili arasındaki yakınlaşma da arkadaşlarının dikkatini çekti. Peki Bay Yanlış 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kadrosunda Can Yaman, Özge Gürel, Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Serkay Tütüncü'nün yer aldığı Bay Yanlış 5. bölümüyle 24 Temmuz Cuma akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği Bay Yanlış'ın 5. bölümünde Özgür ve Ezgi arasında romantik anlar yaşandı.
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BAY YANLIŞ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bay Yanlış dizisinin 31 Temmuz Cuma ekrana gelmesi beklenen 6. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

BAY YANLIŞ 5. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serdar’la Göcek’te karşılaşan Ezgi ve Özgür, Serdar’ın da, Ebru’nun düğününe katılacağını
öğrendiklerinde ne yapacaklarını düşünmeye başlarlar. Arkadaşları düğünü olaysız
atlatmaları için fikir üretmeye ve onlara yardımcı olmaya çalışır.

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Bu arada Sevim ve Nevin çok iyi anlaşırlar, kısa zamanda Fitnat’ın yönlendirmesiyle Ezgi ve Özgür’ü baş göz etmek için plan
yapmaya başlarlar.

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Ezgi ve Özgür de ailelerini üzmemek için, birbirlerine uygun değilmiş gibi
numara yaparlar.

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Bu halleri aileleri de, ikisinin evlenmesi konusunda şüpheye sokar. Acaba Ezgi ve Özgür’ün bu oyunu başarılı olacak mıdır?

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