Bay Yanlış 5. bölüm izle! Son bölüme Özgür ve Ezgi'nin romantik dans sahnesi damga vurdu! Bay Yanlış 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kadrosunda Can Yaman, Özge Gürel, Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Serkay Tütüncü'nün yer aldığı Bay Yanlış 5. bölümüyle 24 Temmuz Cuma akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği Bay Yanlış'ın 5. bölümünde Özgür ve Ezgi arasında romantik anlar yaşandı.



BAY YANLIŞ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bay Yanlış dizisinin 31 Temmuz Cuma ekrana gelmesi beklenen 6. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

BAY YANLIŞ 5. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serdar’la Göcek’te karşılaşan Ezgi ve Özgür, Serdar’ın da, Ebru’nun düğününe katılacağını

öğrendiklerinde ne yapacaklarını düşünmeye başlarlar. Arkadaşları düğünü olaysız

atlatmaları için fikir üretmeye ve onlara yardımcı olmaya çalışır.

Bu arada Sevim ve Nevin çok iyi anlaşırlar, kısa zamanda Fitnat’ın yönlendirmesiyle Ezgi ve Özgür’ü baş göz etmek için plan

yapmaya başlarlar.

Ezgi ve Özgür de ailelerini üzmemek için, birbirlerine uygun değilmiş gibi

numara yaparlar.

Bu halleri aileleri de, ikisinin evlenmesi konusunda şüpheye sokar. Acaba Ezgi ve Özgür’ün bu oyunu başarılı olacak mıdır?



