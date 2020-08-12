Bay Yanlış 7. bölümden yeni fragman yayınlandı! Özgür ve Ezgi'nin romantik dans sahnesi

Kadrosunda Can Yaman, Özge Gürel, Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Serkay Tütüncü'nün yer aldığı Bay Yanlış, 14 Ağustos Cuma akşamı 7. bölümüyle ekranda olacak.

Yapımını Gold Film’in yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği Bay Yanlış'ın 7. bölüm fragmanında Özgür ve Ezgi'nin romantik dansı dikkat çekiyor.

BAY YANLIŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Göcek’ten dönen Özgür ve Ezgi’nin sevgili oyunu artık bitmiştir. İkisi de rahatlayıp hayatlarına devam edeceklerine, aksine üzgündürler. Ezgi, Serdar’la yemek için sözleşir ama kafası çok karışıktır.

Artık eskisi kadar bunu istemediğini hisseder ve duygularıyla mantığı arasında gidip gelir.

O yüzden yemeği de bahaneler bulup ertelemeye çalışır.



Özgür de artık Serdar konusunda eskisi gibi değildir. Onun varlığından rahatsız olmaya başlamıştır.

Ezgi de Özgür’deki bu değişmeleri fark eder ve kendisine aşık olup olmadığını sorgulamaya başlar.



