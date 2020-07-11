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Bay Yanlış nerede çekiliyor? Bay Yanlış’taki Özgür’ün evi Linet'in çıktı!

DİZİ HABERLERİ  | 11.07.2020 11:11 | Son Güncelleme

Başrolünde Can Yaman ve Özge Gürel'in olduğu Bay Yanlış dizisi sık sık gündem oluyor. Dizide Can Yaman'ın hayat verdiği Özgür'ün oturduğu evin neresi olduğu merak konusu olmuştu. Bay Yanlış Özgür'ün oturduğu ev ünlü şarkıcı Linet’in çıktı.

Bay Yanlış nerede çekiliyor? Bay Yanlış’taki Özgür’ün evi Linet'in çıktı!

FOX TV'nin başrollerinde Can Yaman ve Özge Gürel'in yer aldığı yeni yaz dizisi Bay Yanlış yeni bölümleriyle ekrana gelmeye başladı. Senaryosu ve oyuncularıyla kısa sürede dikkat çeken dizide en çok merak edilen ise terasında havuz bulunan ev oldu.

Dizinin senaryosu, oyuncu kadrosu kadar başrol karakterlerden olan Özgür'ün (Can Yaman) oturduğu ev merak ediliyordu. Bay Yanlış dizisindeki evin gerçek sahibi ise sanat dünyasından, güçlü sesi ile tanınan Linet çıktı.
bay-yanlış-dizisi-özgür-atasoy-evi-nerede

Şarkıcı Linet geçtiğimiz yıl Ataşehir’den aldığı lüks rezidanstaki dairesini Can Yaman ile Özge Gürel'in başrollerini oynadığı Bay Yanlış dizisine kiralamıştı.

Bay Yanlış 3. bölüm izle! Özgür ve Ezgi arasında Göcek'te romantik sahneler! Bay Yanlış 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!Bay Yanlış 3. bölüm izle! Özgür ve Ezgi arasında Göcek'te romantik sahneler! Bay Yanlış 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Linet'in 1 millyon 250 bin dolara aldığı dairesini aylık 30 bin TL'ye kiraladığı öğrenildi.

Linet'in dubleks evi süper lüks sitenin 17. ve 18. katında yer alırken terastan Adalar ve Kadıköy Yakası manzarası ayaklar altına seriliyor.
Bay-Yanlis-Ozgurun-evi-manzarasi

Aynı zamanda terasta yüzme havuzu da bulunuyor.

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