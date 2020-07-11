Bay Yanlış nerede çekiliyor? Bay Yanlış’taki Özgür’ün evi Linet'in çıktı!

FOX TV'nin başrollerinde Can Yaman ve Özge Gürel'in yer aldığı yeni yaz dizisi Bay Yanlış yeni bölümleriyle ekrana gelmeye başladı. Senaryosu ve oyuncularıyla kısa sürede dikkat çeken dizide en çok merak edilen ise terasında havuz bulunan ev oldu.

Dizinin senaryosu, oyuncu kadrosu kadar başrol karakterlerden olan Özgür'ün (Can Yaman) oturduğu ev merak ediliyordu. Bay Yanlış dizisindeki evin gerçek sahibi ise sanat dünyasından, güçlü sesi ile tanınan Linet çıktı.



Şarkıcı Linet geçtiğimiz yıl Ataşehir’den aldığı lüks rezidanstaki dairesini Can Yaman ile Özge Gürel'in başrollerini oynadığı Bay Yanlış dizisine kiralamıştı.

Linet'in 1 millyon 250 bin dolara aldığı dairesini aylık 30 bin TL'ye kiraladığı öğrenildi.

Linet'in dubleks evi süper lüks sitenin 17. ve 18. katında yer alırken terastan Adalar ve Kadıköy Yakası manzarası ayaklar altına seriliyor.



Aynı zamanda terasta yüzme havuzu da bulunuyor.

