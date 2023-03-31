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Bayat ekmekleri atmayın! Fırında ekmek pizza tarifi

31.03.2023 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bütün bir ekmeği bitirmek her zaman mümkün olmuyor. Kalan ekmek yemeyi sevmeyenler ama bayat ekmekleri de israf etmek istemeyenler bayat ekmekle yapılacak tarifleri arıyor. Fırında ekmek pizzası tarifi bu durumda yardımınıza koşuyor. Fırında ekmek pizza nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarifi uygulayabilirsiniz.

Bayat ekmekleri atmayın! Fırında ekmek pizza tarifi
Tarif Puanı
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Kaç dilim 12
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon 139kal

Pratik pizza tarifleri arıyorsanız ekmek pizzası en uygun tercih olabilir. Kalan ekmekleri değerlendirerek yapacağınız bu pizzanın lezzetine hayran olacaksınız. Kahvaltıda ve sahurda sevilerek tüketilen ekmek pizzasını mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • 1 adet bayat ekmek
  • Sosu için:
  • 2 adet yumurta
  • 1 çay bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Üzeri için:
  • 70 gram sucuk
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 adet kapya biber
  • 2 adet yeşil biber

TARİF

  • Sosu için gerekli olan malzemeleri derince bir kapta güzel karıştırın ve çırpın.
  • Bayat ekmekleri arkalı önlü sosa batırıp, yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizin.
  • Üstü için gerekli olan kaşar rendesi, doğranmış sucuk, doğranmış kırmızı biber ve yeşil biberleri bir kapta karıştırıp, ekmeklerin üstüne paylaştırın.
  • Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üstleri kızarana dek yaklaşık 15 dakika kadar pişirin ve sıcak sıcak servis alın.

AFİYET OLSUN!

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