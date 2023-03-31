Bayat ekmekleri atmayın! Fırında ekmek pizza tarifi

Bütün bir ekmeği bitirmek her zaman mümkün olmuyor. Kalan ekmek yemeyi sevmeyenler ama bayat ekmekleri de israf etmek istemeyenler bayat ekmekle yapılacak tarifleri arıyor. Fırında ekmek pizzası tarifi bu durumda yardımınıza koşuyor. Fırında ekmek pizza nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarifi uygulayabilirsiniz.
Pratik pizza tarifleri arıyorsanız ekmek pizzası en uygun tercih olabilir. Kalan ekmekleri değerlendirerek yapacağınız bu pizzanın lezzetine hayran olacaksınız. Kahvaltıda ve sahurda sevilerek tüketilen ekmek pizzasını mutlaka denemeniz gerekiyor.
MALZEMELER
1 adet bayat ekmek
Sosu için:
2 adet yumurta
1 çay bardağı süt
2 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı tuz
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Üzeri için:
70 gram sucuk
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 adet kapya biber
2 adet yeşil biber
TARİF
Sosu için gerekli olan malzemeleri derince bir kapta güzel karıştırın ve çırpın.
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