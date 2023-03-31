Bayat ekmekleri atmayın! Fırında ekmek pizza tarifi

Pratik pizza tarifleri arıyorsanız ekmek pizzası en uygun tercih olabilir. Kalan ekmekleri değerlendirerek yapacağınız bu pizzanın lezzetine hayran olacaksınız. Kahvaltıda ve sahurda sevilerek tüketilen ekmek pizzasını mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER 1 adet bayat ekmek

Sosu için:

2 adet yumurta

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

70 gram sucuk

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet kapya biber

2 adet yeşil biber

TARİF Sosu için gerekli olan malzemeleri derince bir kapta güzel karıştırın ve çırpın.

Bayat ekmekleri arkalı önlü sosa batırıp, yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizin.

Üstü için gerekli olan kaşar rendesi, doğranmış sucuk, doğranmış kırmızı biber ve yeşil biberleri bir kapta karıştırıp, ekmeklerin üstüne paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üstleri kızarana dek yaklaşık 15 dakika kadar pişirin ve sıcak sıcak servis alın.

AFİYET OLSUN!

