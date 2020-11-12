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Bayatlamıyor! Ekmekleri günlerce taze tutan 4 yöntem

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 12.11.2020 07:49 | Son Güncelleme:
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Bayatlamıyor! Ekmekleri günlerce taze tutan 4 yöntem

İştah açan kokularına dayanamayarak aldığınız ekmekleri, ev ortamında dikkatli saklamamız gerekiyor. Ekmeklerin bayatlamasını geciktirmeniz için birkaç ipucunu paylaşmak istedik.

Fırından yeni çıkmış bir ekmeğin kokusu kadar baş döndürücü bir başka koku daha yoktur. Eve gelinceye kadar büyük bir kısmını yiyerek bitirdiğimiz ekmekler, soğuduktan sonra ne yazık ki cazibesini yitirir. Doğru koşullarda saklanmadığı zaman ekmekler çok çabuk bayatlar. Sofralarımızın vazgeçilmezi ekmeklerin bayatlamasını geciktirerek israfı azaltmamız mümkün.

1- BUZDOLABINDAN UZAK DURUN

Sanılanın aksine buzdolabı ekmeklerin bayatlamasını engellemez. Sütümüzü koruyan buzdolabı, nemini kaybeden ekmeği koruyamaz. Ayrıca sıcak yazlarda taşıdığı küf riski nedeniyle, ekmeğinizi buzdolabından kesinlikle uzak tutmalısınız.

2- KURULUKTAN KORUMAK İÇİN HAPSEDİN

Ekmeğin gevrek dokusunu kaybederek kuruması oldukça tatsızdır. Hiç kimse taş gibi sert ekmeklerden hoşlanmaz. Ekmeği kilitli ya da fermuarlı buzdolabı poşetleri içinde tezgah üstünde saklamak, büyük ölçüde bayatlamayı geciktirir.

Ekmeğin plastik ile uzun süreli teması hoşunuza gitmiyorsa önce bez bir torbaya koyup ardından poşetlemeyi tercih edebilirsiniz. Poşet içinde satılan ekmekleri,yine kendi paketlerinde muhafaza edebilirsiniz. Poşetin ağzının sıkıca kapandığından emin olun!

3- ŞIK BİR EKMEK KUTUSU EDİNİN

Nemi koruyan ve hava dolaşımı sağlayan bir ekmek saklama kutusu, ekmeğinizin bayatlamasını geciktirir. Şık tasarımlarıyla farklı malzemelerden yapılmış birçok ekmek kutusu mevcut. Mutfağınızın dekorasyonuna ve zevkinize uygun plastik, bambu ya da metal ekmek kutusu seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. Ekmek saklama kutusu kullanırken,ekmeğinizi kağıda sarılı bir şekilde içine koymamalısınız. Kağıt, ekmeğinizin bayatlamasına neden olur.

4- ZAMANI DA EKMEĞİ DE DONDURUN

Ekmeğinizin bayatlamasını geciktirmek için en etkili yöntem, derin dondurucuda muhafaza etmektir. Ekmeğinizi, tüketim alışkanlıklarınıza göre porsiyonlara bölerek dondurabilirsiniz. Üstelik, donmuş ekmekleri kapaklı bir tavada ya da fırında ısıtarak ilk günkü tazelik ve lezzetiyle tüketmeniz mümkün.

AMAN DİKKAT!

Tüm taze tutma çabalarınıza rağmen ekmekleriniz, bayatlayıp kuruyabilir. Bayat ekmekleri küp küp kesip, fırında kızartarak yeniden değerlendirebilirsiniz.
Bir kerede birden fazla ekmek almak yerine, tükettikçe almayı tercih edebilirsiniz.
Ekmeğinizi satın aldıktan sonra, en fazla bir hafta içinde tüketmeye dikkat etmelisiniz.
Ekmek, çok çabuk küflenebilir. Küflenmiş ekmekleri tüketmek ise çok ciddi rahatsızlıklara neden olur. Etkisini hemen göstermese de küflü ekmek tüketimi, bağışıklık sistemini çökertir, karaciğere ciddi hasar verir. Ekmeğin belirli bir kısmının küflenmesi, kalan kısmının tüketilebileceği anlamına gelmez. Henüz yeşil rengi ile kendini belli etmeyen küf sporları ekmeğin bütününe yayılmış olabilir.

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