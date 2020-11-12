Bayatlamıyor! Ekmekleri günlerce taze tutan 4 yöntem

Fırından yeni çıkmış bir ekmeğin kokusu kadar baş döndürücü bir başka koku daha yoktur. Eve gelinceye kadar büyük bir kısmını yiyerek bitirdiğimiz ekmekler, soğuduktan sonra ne yazık ki cazibesini yitirir. Doğru koşullarda saklanmadığı zaman ekmekler çok çabuk bayatlar. Sofralarımızın vazgeçilmezi ekmeklerin bayatlamasını geciktirerek israfı azaltmamız mümkün.

1- BUZDOLABINDAN UZAK DURUN

Sanılanın aksine buzdolabı ekmeklerin bayatlamasını engellemez. Sütümüzü koruyan buzdolabı, nemini kaybeden ekmeği koruyamaz. Ayrıca sıcak yazlarda taşıdığı küf riski nedeniyle, ekmeğinizi buzdolabından kesinlikle uzak tutmalısınız.

2- KURULUKTAN KORUMAK İÇİN HAPSEDİN

Ekmeğin gevrek dokusunu kaybederek kuruması oldukça tatsızdır. Hiç kimse taş gibi sert ekmeklerden hoşlanmaz. Ekmeği kilitli ya da fermuarlı buzdolabı poşetleri içinde tezgah üstünde saklamak, büyük ölçüde bayatlamayı geciktirir.

Ekmeğin plastik ile uzun süreli teması hoşunuza gitmiyorsa önce bez bir torbaya koyup ardından poşetlemeyi tercih edebilirsiniz. Poşet içinde satılan ekmekleri,yine kendi paketlerinde muhafaza edebilirsiniz. Poşetin ağzının sıkıca kapandığından emin olun!