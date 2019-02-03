Bayburt'ta köye inen tilkiye yiyecek ikram ettiler!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
YAŞAM  | 03.02.2019 13:38 | Son Güncelleme

Bayburt'ta doğal yaşam alanı karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği köyün sakinlerince beslendi.

Bayburt'ta köye inen tilkiye yiyecek ikram ettiler!

Bölgede etkili olan kar yağışı ve soğukta, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, köylere inmeye başladı.

Yörede aç kalan tilki, daha önce de geldiği ve kendisine et verilen Bayburt’un Karşıgeçit köyüne yeniden indi.

Yöre sakinlerinden kaçmayan tilki, ilgi odağı oldu.

tilki

Köyde yaşayan Emre Bayraktar, elleriyle ekmek vererek, tilkiyi besledi.

İkram ettiği ekmeği tilkiyle birlikte yiyen Bayraktar’ın bu anları da komşularınca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

‘Paşa’ adı verilen tilki, ekmeği yedikten sonra bölgeden uzaklaşıp, gözden kayboldu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt karşıgeçit

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