Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Bayburtlu ustanın milyonlarca yıllık keşfi: Zanaatını işlerken ortaya çıktı

Bayburt’ta kendi çıkardığı kehribar taşlarını atölyesinde işleyen kehribar ustası Bayram İpek, taşlardan birinin içerisinde korunmuş halde böcek fosili bulduğunu ve bu fosilin milyonlarca yıllık olduğunu iddia etti.

Bayburtlu ustanın milyonlarca yıllık keşfi: Zanaatını işlerken ortaya çıktı
Çiğdem Sevinç

Bayburt’ta uzun yıllardır kehribar işlemeciliği yapan Bayram İpek, doğadan kendi elleriyle topladığı kehribar taşlarını işlediği sırada nadir bir bulguya rastladı.

Bayburtlu ustanın milyonlarca yıllık keşfi: Zanaatını işlerken ortaya çıktı 1

Milyonlarca yıl önce ağaçlardan süzülen reçinenin toprak altında sertleşmesiyle oluşan kehribarın içerisinde bozulmamış halde bir böcek fosili bulan İpek, fosilin detaylarını öğrenmek için uzmanlara ve laboratuvarlara başvurmaya hazırlanıyor.

Bayburtlu ustanın milyonlarca yıllık keşfi: Zanaatını işlerken ortaya çıktı 2

KESİM SIRASINDA FARK ETTİ

Dağlardan topladığı ham kehribarları atölyesinde takı ve tespihe dönüştüren İpek, son getirdiği taşlardan birini kestiği sırada içerisinde bir hava boşluğu olduğunu fark etti.

Bayburtlu ustanın milyonlarca yıllık keşfi: Zanaatını işlerken ortaya çıktı 3

Taşın bir kısmını dikkatlice makinede kesen usta, boşluğun içerisinde daha önce hiç rastlamadığı bütün halde bir canlı kalıntısıyla karşılaştı. İpek, cımbız yardımıyla yaptığı incelemede bunun kehribarın oluşum sürecinde reçineye hapsolmuş bir böcek fosili olduğunu anladı.

Bayburtlu ustanın milyonlarca yıllık keşfi: Zanaatını işlerken ortaya çıktı 4

"UZMANLARA DANIŞACAĞIM"

Bulduğu fosilin kendisini oldukça heyecanlandırdığını dile getiren İpek, "Bayburt’ta uzun yıllardır kehribar işlemeciliği yapıyorum. Bu kehribarları kendim dağdan çıkarıp atölyeme getiriyorum. Son getirdiğim taşları keserken bir tanesinin içerisinde boşluk vardı. Baktığımda hiç daha önce rastlamadığım bir şeye denk geldim. Cımbızla incelediğimde içinde bir böcek fosili olduğunu gördüm. Bunun ne olduğunu tam olarak öğrenmek için alanında uzman arkadaşlara danışacağım" dedi.

Bayburtlu ustanın milyonlarca yıllık keşfi: Zanaatını işlerken ortaya çıktı 5

FOSİLİ LABORATUVAR İNCELEMESİNE GÖNDERECEK

Kehribarın taşlaşma sürecinde böceğin hiç bozulmadan bugüne kadar ulaşmasının merak uyandırdığını belirten İpek, "Kehribarın içerisinde bu böceğin bütün halde kalması ilgimi çekti. Laboratuvarlara ve araştırmacılara gönderip bunun türünü ve tam yaşını öğrenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bayburtlu ustanın milyonlarca yıllık keşfi: Zanaatını işlerken ortaya çıktı 6

Kehribar içerisindeki fosili muhafaza altına alan İpek, yapılacak incelemelerin ardından bulgunun niteliğinin netlik kazanacağını söyledi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev orkinos servet değerine satıldı! İşte fiyatıDev orkinos servet değerine satıldı! İşte fiyatı
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Ölümünü canlı yayında izledilerMeydan okumanın sonu kötü bitti! Ölümünü canlı yayında izlediler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kehribar Bayburt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin mesajlaşmaları ortaya çıktı!

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin mesajlaşmaları ortaya çıktı!

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.