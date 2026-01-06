Bayburtlu ustanın milyonlarca yıllık keşfi: Zanaatını işlerken ortaya çıktı

Bayburt’ta uzun yıllardır kehribar işlemeciliği yapan Bayram İpek, doğadan kendi elleriyle topladığı kehribar taşlarını işlediği sırada nadir bir bulguya rastladı.

Milyonlarca yıl önce ağaçlardan süzülen reçinenin toprak altında sertleşmesiyle oluşan kehribarın içerisinde bozulmamış halde bir böcek fosili bulan İpek, fosilin detaylarını öğrenmek için uzmanlara ve laboratuvarlara başvurmaya hazırlanıyor.

KESİM SIRASINDA FARK ETTİ

Dağlardan topladığı ham kehribarları atölyesinde takı ve tespihe dönüştüren İpek, son getirdiği taşlardan birini kestiği sırada içerisinde bir hava boşluğu olduğunu fark etti.

Taşın bir kısmını dikkatlice makinede kesen usta, boşluğun içerisinde daha önce hiç rastlamadığı bütün halde bir canlı kalıntısıyla karşılaştı. İpek, cımbız yardımıyla yaptığı incelemede bunun kehribarın oluşum sürecinde reçineye hapsolmuş bir böcek fosili olduğunu anladı.

"UZMANLARA DANIŞACAĞIM"

Bulduğu fosilin kendisini oldukça heyecanlandırdığını dile getiren İpek, "Bayburt’ta uzun yıllardır kehribar işlemeciliği yapıyorum. Bu kehribarları kendim dağdan çıkarıp atölyeme getiriyorum. Son getirdiğim taşları keserken bir tanesinin içerisinde boşluk vardı. Baktığımda hiç daha önce rastlamadığım bir şeye denk geldim. Cımbızla incelediğimde içinde bir böcek fosili olduğunu gördüm. Bunun ne olduğunu tam olarak öğrenmek için alanında uzman arkadaşlara danışacağım" dedi.

FOSİLİ LABORATUVAR İNCELEMESİNE GÖNDERECEK

Kehribarın taşlaşma sürecinde böceğin hiç bozulmadan bugüne kadar ulaşmasının merak uyandırdığını belirten İpek, "Kehribarın içerisinde bu böceğin bütün halde kalması ilgimi çekti. Laboratuvarlara ve araştırmacılara gönderip bunun türünü ve tam yaşını öğrenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kehribar içerisindeki fosili muhafaza altına alan İpek, yapılacak incelemelerin ardından bulgunun niteliğinin netlik kazanacağını söyledi.