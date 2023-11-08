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Bayern Münih maçı öncesi Galatasaraylı taraftardan 'Voodoo' büyüsü!

08.11.2023 16:03 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e konuk olacak Galatasaray rakibini karşısında puan ya da puanlar kazanmak isterken Galatasaray taraftarı da paylaşımlarıyla takımına destek vermeye devam ederken. Sarı-Kırmızılı bir taraftarın yaptığı paylaşım oldukça dikkat çekti. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak olan Galatasaray'da taraftarlar heyecanla maç saatini beklemeye koyulurken sosyal medyada da paylaşımlar ardı ardına devam ediyor.

Gruptan çıkmak adına kritik öneme sahip mücadele öncesi Galatasaray taraftarı 3 puan için her yolu denerken bir taraftardan ilginç bir paylaşım geldi.

GALİBİYET İÇİN BÜYÜ YAPTI

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Sarı-Kırmızılı bir taraftar Bayern Münihli futbolcuları fotoğraflarıyla oyunculara Voodoo büyüsü yaptığı görüldü.

VOODO BÜYÜSÜ NEDİR?

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Voodoo büyüsü genel olarak Afrika kıtasında yapılmakta olan ve yerliler tarafından sıkça kullanılan bir büyüdür. Bir çok çeşidi olmakla birlikte hem kara büyü hem de ak büyü olarak sıkça kullanılmaktadır. Bu büyü denildiğinde insanların aklına genel olarak uzaktan bez bebek yardımı ile yapılan kara büyü gelmektedir. Fakat bilmeniz gereken şey Voodoo Afrika kıtasında yapılan büyülerin genel ismidir.

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